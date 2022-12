Congreso rechaza reforma electoral de AMLO

Oposición sepulta en San Lázaro reforma electoral de AMLO.

Con 225 en contra, el bloque de oposición (PAN, PRI, PRD y MC) en el pleno de la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de reforma constitucional en material electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de que Morena y sus aliado del PVEM y PT, tuvieron 269 votos a favor, no alcanzaron la mayoría calificada que es de 333 para que se apruebe una reforma constitucional como la que propuso el Jefe del Ejecutivo.

Después de cinco horas de posicionamiento y de discusión de los grupos parlamentarios en el recinto Legislativo de San Lázaro, el dictamen que integraba 62 iniciativas constitucionales en materia política-electoral, presentada el 28 de abril de 2022 cuya propuesta por el presidente de la República de desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE), órgano encargado de organizar las elecciones en México, y sustituirlo por el llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) fue rechazada.

Al inicio del debate, la presidenta de la Comisión de Reforma Política-Electoral, diputada Graciela Sánchez Ortiz (Morena) manifestó que con la iniciativa se buscaba eliminar 200 diputaciones federales y 32 senadurías, todos plurinominales, así como limitar el financiamiento para gastos de campañas electorales de los partidos.

Durante la discusión, el diputado de Movimiento Ciudadano Jorge Álavarez Maynez, metió una moción suspensiva para devolver el dictamen a comisiones, “al vulnerar el procedimiento legislativo, ya que fue simulado y apresurado, y se pone en riesgo la democracia, la imparcialidad, la equidad y la autonomía del órgano electoral”, argumentó.

Acompañado por sus compañeros de bancada quienes portaban pancartas de “Morena quiere jugar sin árbitro”, “Defender al árbitro es defender el juego” y “Sus corcholatas no prenden por eso quieren apagar al INE”, el coordinador de MC Álvarez Maynez, manifestó que “vamos a defender la escalera con la que ustedes (Morena) ascendieron al poder”.

Invitó a diputados morenistas, petistas y verdes a retomar la reforma electoral después de 2024; “discutamos las reglas, pero no podemos poner en peligro la certeza de la elección presidencial”.

Por su parte, Ignacio Mier, coordinador de MORENA, salió en defensa de la iniciativa del Ejecutivo y exclamó: “Pasamos de una mafia del poder a una mafia electoral”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política que hace una semana aplazó siete días sin previo aviso la reforma hoy discutida, dijo que la consiga “que el INE no se toque, que el INE no se toca”, tiene un autor, “es el mandato del mandamás, del mandamás, del tatiaxca, del jefe superior de esta coalición, Claudio X. González”.

Aseguró que es una mentira que se quiera desaparecer al INE, “esa es una mentira, una tontería, tontería y mentira acumulada, acompañada, arropada, coreada…

“La patria es primero, y no se nos va a olvidar. Y por eso a nadie se nos olvida, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre; no puede haber INE rico con pueblo pobre”, puntualizó.

En su participación en la máxima tribuna del país, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, categóricamente afirmó: el voto del Partido Revolucionario Institucional es en contra.

El líder priista en la Cámara de Diputados, rodeado por su correligionarios en tribuna, manifestó que su grupo parlamentario tiene cuatros motivos para decir no a la propuesta del Ejecutivo: el primero, los comicios de 2024 están próximos y por ende no es pertinente; segundo, es la esencia centralista de la propuesta; tercero, que el dictamen es omiso ante el mayor enemigo de la democracia: el narcotráfico y cuarto, que la propuesta no garantiza el derecho de a estar en la tribuna de la Cámara de Diputados.

“La muy valiosa y vigorosa opinión de las y los mexicanos, que interesados en el tema han salido a las calles a manifestar sus ideas”, dijo.

Dijo que el PRI ha construido gobernabilidad e instituciones. “Me atrevo a decir, que las más sólidas, funcionales y estables que hoy tiene la nación, salieron de la acción y el pensamiento de mi partido”.

En la participación de Jorge Romero Herrera, coordinador del PAN, preguntó a la asamblea si el compromiso es con la democracia o con el poder. El panista celebró las marchas del 13 y del 27 de noviembre y “no vamos a salir con maniqueísmos de que una fue la marcha buena y la otra mala. ¡Que viva la libertad de expresión!”, expresó.

El diputado del PAN por la Ciudad de México manifestó que su partido entendió las expresiones y exigencias ciudadanas.

“No les vamos a fallar. El INE no se toca. El Tribunal no se toca. El voto libre no se toca. La autonomía de nuestras autoridades electorales no se toca. La libertad no se toca, porque la democracia no se toca”, exclamó.

Con el respaldo de los 115 diputados de su bancada, el panista argumentó que no hay institución que no sea perfectible, sin embargo “nosotros sabemos que nunca ha habido en el país una reforma electoral que no surgiera del consenso de las fuerzas políticas, ni siquiera del partido en el poder, mucho menos del poder mismo”, puntualizó.

En breve iniciará el análisis del Plan B, en torno a reformas a leyes secundarias, del presidente López Obrador.

