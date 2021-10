Oposición interpone más de 500 reservas sobre Miscelánea Fiscal 2022

Los líderes de las bancadas del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados, aseguraron que sostendrán las más de 500 reservas sobre la Miscelánea Fiscal 2022, así como de Ley de Ingresos. Según información de El Economista.

“Las tres bancadas hemos decidido ser muy puntuales, no dar un paso atrás. No se va a bajar ninguna reserva, no vamos a usar esa economía del tiempo que favorece una votación fast track”, dijo en conferencia de prensa el líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira.

El legislador priista aseguró que se identificaron un “un desaseo en el proceso legislativo, que inició por un instalación en la Comisión de Hacienda apresurada, con faltas de respeto… a la legislación de la materia, se trató de dar la vuelta”.

¿Qué reservas tiene la Miscelánea 2022?

Ante esta situación, el coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinoza Cházaro, anticipó que una de las reservas que presentarán será una tasa 0% al Internet y acusó que la Miscelánea Fiscal enviada por el Gobierno Federal busca sacar dinero “de donde sea”.

“Queremos que todo México se entere, quién tiene la demagogia y quién tiene el conocimiento y la realidad de lo que necesitamos de una Miscelánea Fiscal que busca obtener más recursos, literalmente, de donde sea”, dijo.

Por su parte, Jorge Romero Herrera, líder del PAN en la Cámara de Diputados acusó que la iniciativa de integrar a jóvenes de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es terrorismo fiscal.

¿Qué es la Miscelánea Fiscal 2022?

Los diputados opositores se niegan a aprobar la propuesta..

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la miscelánea fiscal 2022, la cual incluye cambios a las leyes del IVA, ISR, IEPS, aduanera, del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y al Código Fiscal de la Federación (CFF).

“Hay dos grandes lástimas, de pena, de vergüenza. Es increíble que el oficialismo no pueda hacer ni la finta de que escucha otras opiniones, ya ni la simulación… El terrorismo fiscal es un exceso, ni a las personas de 60 años los obligas a registrarse”, dijo Romero Herrera.

