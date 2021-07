Olga Sánchez, secretaría de Gobernación, niega buscar la presidencia en 2024

Olga Sánchez, quien funge actualmente como secretaría de Gobernación, negó tener intenciones de buscar ser candidata por la presidencia de México en 2024, después de que Marcelo Ebrad revelará sus intenciones de contender.

Marcelo Ebrard, actual secretario de relaciones exteriores, se reunió este fin de semana con sus compañeros de partido en MORENA para revelar sus intenciones de ser precandidato presidencial.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Olga Sánchez negó aspirar a la presidencia en 2024, e incluso, ha asegurado tener intenciones de retirarse de la política cuando finalice el sexenio del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Olga Sánchez, otra morenista en rechazar la contienda

Sánchez Cordero anunció su retirada de la política en 2024

Además, de la secretaría de gobernación, Ignacio Mier Velazco, coordinador de MORENA en la Cámara de Diputados, ha decidido no contender en la jornada electoral del 2024 ya que prefiere enfocarse en su labor como legislador.

“Tengo una responsabilidad con la gente que me depositó su confianza [...] Lo que me ocupa es continuar como diputado federal para que saquemos adelante la agenda legislativa y consolidar la Cuarta Transformación. No tengo otra aspiración que no sea ser un buen legislador”.

En esa materia, entre las acciones legislativas que encabeza este 2021, Morena busca eliminar diputados y senadores plurinominales mientras que AMLO dijo que ambos coordinadores del partido en el Congreso podrían buscar una candidatura.

¿Qué elecciones habrá en 2024?

Elecciones en México se realizarán en junio 2024

El próximo 2 de junio de 2024 se llevarán a cabo las elecciones federales denominadas Proceso Electoral Federal 2023 - 2024 donde se renovarán los cargos federales de Presidente de la República, 128 senadurías y 500 diputaciones federales.

PAN, PRI y PRD mantendrán coalición para las próximas elecciones, mientras que Morena podría a Marcelo Ebrad como candidato al destaparse sus intenciones de contender ante la próxima jubilación de Olga Sánchez de 74 años de edad.

