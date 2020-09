Olga Sánchez Cordero ve 'manipulación' en grupos feministas

Al igual que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero afirma que personas ajenas al movimiento feminista buscan influir en el mismo, ya sea financiando la toma de instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o promoviendo protestas que lucran con el dolor .

Lo que no se vale - aseveró Sánchez Cordero- es que algunas de ellas manejen el dolor de estas verdaderas víctimas y que promuevan estas protestas cuando en realidad lo único que están haciendo es manejar a estas mujeres que efectivamente fueron víctimas de violencia.

Aquí cabe recordar que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum acusó a María Beatriz Gasca Acevedo,hasta ayer fue vicepresidenta de Responsabilidad Social y Recursos Humanos de la empresa GIN Group, de financiar a las manifestantes que mantienen tomada la sede de CNDH en el centro histórico de la capital del país.

Sánchez Cordero, del lado de Sheinnaum

Ayer mismo, Gasca fue removida de su cargo y ella misma aceptó que apoya al movimiento feminista, pero no signifca que la empresa donde laboraba financiara al grupo feminista que está apostado en el centro histórico de la capital del país.

En el Día de Acción Global para el Acceso al #AbortoLegalYSeguro, comparto la reivindicación feminista del movimiento verde: la maternidad será elegida o no será. Reconozco el derecho de la mujer a la educación sexual y reproductiva, acceso a los anticonceptivos y aborto legal. pic.twitter.com/BemITC7SEu — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) September 28, 2020

En respuesta, Gasca Acevedo aceptó que llevó víveres a las personas que tienen tomada la CNDH, pero deslindó a GIN Group de su activismo y anunció su separación de la empresa. Es verdad que he ido a ver a mis hermanas que están dentro de la exCNDH- escribió en Twitter- es verdad que las he apoyado con víveres y es verdad que desde la Red Feminista Nacional que represento en CdMx me he pronunciado a favor de los derechos de las mujeres y de la justicia.

Diputadas de Morena, PRI, MC y PRD impulsarán durante el actual periodo de sesiones una iniciativa de reformas para despenalizar el aborto en el país. Con 146 firmas, la propuesta prevé incluir la interrupción del embarazo entre los servicios básicos de las instituciones públicas de salud.