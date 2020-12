Oficializa Morena a Alfonso Durazo como precandidato por Sonora

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado anunció que el exsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño será el candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, como ya lo había previsto La Verdad Noticias desde su renuncia al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Delgado Carrillo comunicó en conferencia de prensa desde Hermosillo, Sonora, que Durazo Montaño fue electo como candidato de unidad, debido a que no hubo ningún otro registro de otro aspirante para contender por la nominación por el partido guinda y blanco.

“¿No hubo nadie más que quisiera competir?, ¡pues no! Por el enorme consenso que genera Alfonso Durazo para Sonora y la esperanza que genera para todos los sonorenses que vamos a lograr el cambio”, dijo Delgado.

El líder morenista subrayó que, al no presentarse más registros en Sonora, la nominación de Durazo es la única que tendrá Morena de forma directa, pues no se realizó encuesta en esa entidad y, agregó que esto, se debe “al gran pilar” que representa el ex funcionario federal.

Durazo va por Sonora

Por su parte, el ahora candidato a la gubernatura de Sonora por el partido lopezobradorista, expresó que son muchos años de atraso en la entidad y, enfatizó que “hay una responsabilidad que recae en el grupo de poder político que ha controlado la conducción del estado”.

Con la unidad de nuestro partido, hoy asumo la responsabilidad de encabezar el proyecto de transformación en Sonora. Sin duda, es el mayor honor que he tenido en mi trayectoria política, y trabajaré todos los días con el compromiso de recuperar la grandeza de nuestro estado. pic.twitter.com/Xf3hujBj53 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 15, 2020

Señaló que los distintos gobiernos, no obstante que hayan estado el PRI o el PAN en el poder, “el grupo dominante ha sido el mismo y todos los gobiernos se han subordinado indignamente a la voluntad de ese grupo político”, indicó.

A su vez, Delgado, al senador con licencia Durazo Montaño le preceden las cartas credenciales de, supuestamente, haber disminuido los índices de la mayoría de los delitos del orden federal, así como los delitos de alto impacto del fuero común en México.

Agregó que, en Sonora, la oposición “se siente amenazados” y atacó una vez más a la alianza PAN-PRI-PRD, de la cual, aseguró que siempre se habían repartido el poder y que, ahora están unidos por la corrupción.

Te puede interesar:Ana Guevara y el PT no apoyarán a Alfonso Durazo en Sonora

“Ahora, ya ni pena les da; se quitan el cubrebocas, se quitan la máscara. Van juntos, no tienen diferencias políticas, tienen intereses en común que quieren defender. Se dicen ahora, ellos mismos se hacen llamar: TUMOR (Todos Unidos contra Morena)”, concluyó.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.