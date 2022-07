Nuevo audio de Alito Moreno revela extorsión a empresarios para ser "intocable"

Layda Sansores, cumplió su advertencia y reveló un nuevo audio de Alejandro ‘Alito’ Moreno, en el que presuntamente se planea extorsionar a empresarios a través de la entonces presidencia de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, en donde se involucra a Julio Scherer, es consejero jurídico del Poder Ejecutivo y el ex gobernador de Oaxaca, José Murat.

Fue durante el programa “Martes del Jaguar” que la gobernadora de Campeche dirige, en donde se presentó la polémica grabación y en la que se escucha que el entonces dirigente del PRI, habla con una persona sobre una conversación que tuvo con Morat (Checo), en donde planean que cuando obtengan la Comisión de Gobernación, buscarán una reforma fiscal.

Dicha reforma fiscal, sería con el objetivo de afectar a los empresarios, “Los de GICSA, Álvaro Fernánde… chiguen a su puta madre”.

Pese a las evidencia, Moreno Cárdenas se niega a dejar el PRI y se defiende, afirmando que todo se trata de una persecución política.

Alejandro Moreno “traicionó” al PAN y el PRD

El político mexicano quería salvarse sin importar que afectó a sus aliados

En la misma grabación se escucha un acuerdo con el ex consejero jurídico de la Presidencia, y ahí, Alito dice que Scherer se ha portado bien y no le importa que metan a la cárcel al PAN o al PRD, todo mientras a él lo dejen en paz.

“Cuando tenga yo la comisión,vamos a cogernos a los empresarios con una reforma vergas, o sea, para que se caguen”.

“Apretarlos, se van a cagar. Mira, yo ahorita me dijo Sherer… no, le dije…él ha cumplido. Que meta al bote al PAN, al PRD, pero no se meta con nosotros”.

Esto quiere decir que Scherer tendría la intención de que se apruebe una reforma fiscal en detrimento sobre los intereses de los empresarios. Sansores aseguró además, que las diputadas federales enviaron fotos al líder nacional del PRI, en donde aparecen desnudas y no ella no tiene la intención de hacer las públicas.

¿Quién es Alejandro ‘Alito’ Moreno?

Es un político mexicano que está envuelto en la polémica

Tiene una amplia carrera en la política mexicana; fue gobernador Constitucional del Estado de Campeche y asumió el cargo el 16 de septiembre de 2015; el pasado 13 de junio del 2019, solicitó una licencia definitiva para el mismo cargo.

Actualmente es el dirigente del PRI a nivel nacional y su cargo se ha visto amenazado por las acusaciones en su contra reveladas en los audios.

