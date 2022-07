Nuevo audio de Alito Moreno: advierte que con o sin resultados se queda hasta 2024

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló nuevos audios de Alito Moreno, donde él advierte que permanecerá como dirigente del PRI hasta 2024 para elegir a los próximos candidatos, esto mientras platicaba con Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, y con otro sujeto desconocido.

Durante su conferencia semanal, la gobernadora de Campeche compartió el nuevo audio donde el dirigente del PRI, Cortés y un tercero hablan de “cualquier tema de Tamaulipas”.

“Yo, primero Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024. O sea, a mí me va a tocar escoger la lista porque todos esos pendejos que andan allá afuera: ‘No, que si no dan resultados’, se van a la verga”, se escucha decir a Moreno.

Audio de Alito Moreno se grabó antes de las elecciones

Si a la gente de su mismo partido la engaña y le roba, ¡qué puede esperar el pueblo campechano y todo el pueblo mexicano de una persona cínica y que no tiene vergüenza! pic.twitter.com/MviqDHZByO — Layda Sansores (@LaydaSansores) July 13, 2022

Al parecer el audio habría sido grabado un año antes de las elecciones en Tamaulipas, pues hablan de la preparación y de la elección del candidato para representar al partido en el estado.

“Entonces, al final del camino, me toca la que viene, o sea, me toca construir la que viene. Viene la sucesión en Tamaulipas también”, dice Moreno.

Cabe indicar que en las últimas elecciones, la coalición “Va Por Tamaulipas” estuvo encabezada por el candidato César Augusto “El Truco” Verastegui Ostos, quien fue derrotado por Américo Villarreal Anaya.

Pero este no sería el único audio filtrado de Alito, pues desde mayo, la gobernadora Layda Sansores ha filtrado audios de Moreno, en los que se le escucha al dirigente del PRI pedir recursos para financiar las campañas electorales, además de hablar de algunos chantajes contra empresarios.

¿Quién es Alejandro Moreno "Alito"?

Es el dirigente nacional del PRI

Alejandro Moreno, también conocido como Alito Moreno, es un abogado y político mexicano, actualmente se desempeña como presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), puesto que ha tenido desde 2019. Se ha desempeñado como diputado federal en la LIX Legislatura, posteriormente fue Senador de la República en las LX y LXI Legislaturas, y por último fue gobernador de Campeche.

