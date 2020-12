Nuevo León, sin dinero para comprar pruebas COVID-19: El Bronco

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, anunció este miércoles que su administración ya no tiene dinero para comprar más pruebas Covid-19, por lo que ya no podrán continuar con la estrategia de detección rápida de personas contagiadas del virus SARS-CoV-2.

Ante los representantes de los medios de comunicación, el mandatario estatal indicó que el titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, le externó su preocupación de no contar con dinero para adquirir las pruebas Covid-19.

“Me dijo: ¡Jaime, ya no tenemos dinero para comprar más pruebas! Las pruebas cuestan ¿O no cuestan? Y la gente no va a pagar más dinero de lo que ya ha pagado, pero hemos agotado el presupuesto”, señaló.

Analizan opciones para tener recursos

‘El Bronco’ dijo desconocer la cantidad que necesita el estado para comprar más pruebas, pero adelantó que para poder adquirir este material dejarán de pagar “algunas cosas”, las cuales no especificó.

Nuevo León, sin dinero para comprar pruebas COVID-19: El Bronco

“Ahorita tuve una reunión con Manuel de la O, le pedí que se reuniera con Carlos (Garza, tesorero estatal). Vamos a dejar de pagar algunas cosas en este momento, no vamos a arriesgar a la población.

“No sé ahorita (de cuánto es el recurso que se necesita), acabo de escuchar al doctor y le pedí que se reuniera con el tesorero y previeran en lo que resta del año. Ahorita de lo que resta de estos días no quiero que vaya a faltarnos (pruebas)”, refirió.

El gobernador de Nuevo León mencionó que otra opción para tener recursos es dejar de pagar a los proveedores siempre y cuando se tenga su consentimiento.

Te puede interesar: ‘El Bronco’ gastó millones en nuevos hospitales que no se terminaron

Buen día. Esta Navidad convivan solo con las personas con las que viven. No pasa nada si este año les hacemos una videollamada o una llamada a nuestros familiares; es preferible verlos a través del celular a no volver a verlos nunca. pic.twitter.com/JV8htruKxR — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) December 23, 2020

“La idea es que Carlos va a hacer ahí una modificación respecto a algunos compromisos que el Estado tiene por pagar. Por ejemplo, algunos proveedores dejaríamos de pagarles en este momento, pagaríamos en enero y sería con el consentimiento de ellos mismos o quizás también los proveedores del mismo medicamento nos otorguen el medicamento con cargo al presupuesto del año que entra”, indicó.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021.Síguenos en Google News y mantente informado.