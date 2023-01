“Nosotros no somos rateros”, dice AMLO sobre cheque de 2mmdp por la rifa del avión presidencial

Luego de las recientes declaraciones sobre presuntas irregularidades y actos de corrupción del ex director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), Jaime Cárdenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador las calificó de politiquería.

A pregunta expresa, el mandatario federal dijo que eso demuestra el coraje del abogado Cárdenas y amarillismo de la revista que publicó dicha entrevista.

“Eso es politiquería y pues coraje del abogado Cárdenas, y amarillismo de Proceso”.

En la entrevista en cuestión, Jaime Cárdenas señaló que legalmente el Instituto que lideró no puede usar el dinero si no es un bien decomisado, abandonado o asegurado y ese cheque por los 2 mmdp no estaba en ninguna de estas categorías.

Pero López Obrador dijo que los 2 mil millones de pesos que, la Fiscalía General de la República (FGR) entregó al Indep para que fueran utilizados en pagar los premios de la rifa del avión presidencial, se regresaron al Infonavit.

“Se devolvió al Infonavit. Y no hay ningún problema de nada, nosotros no somos rateros, por eso no tienen ningún efecto”.

-¿Cuánto dinero se ha utilizado en eso presidente, para programas sociales?, se le preguntó.

“Bastante, porque también son casas y son otros bienes. No tengo el dato, pero sí podemos informar, sí podemos informar porque se tiene que estar informando. A ver si mañana o pasado que (Diego) Prieto dé un informe de cuánto la Fiscalía ha entregado”, comentó.

Respecto a su relación personal con el ex consejero del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy INE, Jaime Cárdenas, el presidente desconoció la razón de su enojo y dijo que nunca le hizo nada.

"No sé qué le sucedió al abogado, siempre había tenido conmigo una buena relación, nunca le hice nada; al contrario, al contrario, les podría yo contar hasta la relación que tuve con él".

Ante esto se le indicó que Cárdenas Gracia manifestó aprecio hacia su persona, y de esta manera reaccionó López Obrador:

"No, no, no, eso de que me tiene aprecio, no, no, no (...) siempre usan eso, ¿no?, ‘yo no tengo ningún problema con el presidente, pero la gente que lo rodea, pero quienes…’ No, no es así", exclamó.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy