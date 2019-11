Noroña propone que diputados mantengan a Evo Morales

El diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, se volvió tendencia en Twitter este martes, luego de que propusiera que los diputados cooperaran para mantener al expresidente de Bolivia, Evo Morales.

Este fue el "tuit" que el político posteó en su cuenta y que abrió debate entre sus seguidores. Además, algunos de ellos aprovechó para contestarle con humor y otros proponiendo que se unen a la iniciativa que lanzó.

Entre ellos: "Adoro está respuesta, donde le mando una caguama bien fría?", "Mándalo a cargar mercancía a la central de abastos , consíguele un diablito , que trabaje el huevón", "mejor denle una beca de 3,600 que le dan a los Ninis...", entre otros.

Asimismo, un usuario le contestó diciéndole: "El coperachas le dicen".

Cabe mencionar que esta mañana, el exmandatario boliviano llegó a tierras mexicana, luego que le aprobaran el asilo político. Fue el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, quien lo recibió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en donde se emitió un breve mensaje.

El pasado domingo, fue cuando Morales anunció la renuncia de su cargo, luego de tantas manifestaciones que aún continúan en su país.

Ante, su llegada al país, Evo ha aparecido de nuevo en sus redes sociales; en su cuenta de Twitter ha dicho que:

"Fernando Camacho, el orgullo nacional no es para dividir Bolivia, la Biblia no se usa para mandar a matar a bolivianos y la Constitución Política del Estado no es para quemar instituciones. Basta de destruir Bolivia".