Noroña pide juicio político para Lorenzo Córdova por “racista y clasista”

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, pidió juicio político en contra del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, tras señalarlo de “racista y clasista”, pues recordó la llamada que filtraron en mayo de 2015 donde se escucha al funcionario hacer comentarios despectivos sobre un representante indígena.

Lo anterior ocurrió este viernes durante la comparecencia de Córdova ante el pleno de la Cámara de Diputados, donde expondría, entre otras cosas, por qué se necesitan más de 24 mil millones de pesos para realizar la consulta de revocación de mandato.

Noroña arremete contra Córdova y pide juicio político

Noroña acusó a Lorenzo Córdova ser racista y clasista.

Durante su intervención de más de cinco minutos, Noroña acusó a Córdova de racista y clasista, y citó textualmente lo que el consejero presidente del INE pronunció en aquella llamada de 2015, donde también se escucha a otro interlocutor: Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE.

“No mames, cabrón, es que, desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón. A ver güey, había uno, no mames, no te voy a mentir, te lo voy a decir cómo hablaba ese cabrón: ‘Yo jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, oh, diputados, para nosotros, oh, y no permitir tus elecciones.

Continuó: “No mames, cabrón. Cuando te estoy diciendo esto, no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, vio mucho Llanero Solitario, no mames, cabrón”.

“Son las expresiones de este hombre que debería renunciar por esa actitud racista, clasista, majadera, infame e inaceptable para un funcionario de la República. Por eso he pedido juicio político contra Lorenzo Córdova”, señaló Noroña.

El diputado del PT remató su intervención en tribuna comparando el desempeño de Córdova Vianello al frente del INE con la reconocida trayectoria de su padre, Arnaldo Córdova, académico y activista de izquierda. “Debe ser muy duro no llenar las expectativas. Debe ser muy duro. ¡Larga vida a Arnaldo Córdova!”.

Al hacer uso de la voz, el diputado y Coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, criticó los sueldos de los consejeros del órgano electoral: “Los angelitos cobran 300 mil pesos mensuales tan tranquilamente, tres veces más que el presidente de la República”.

