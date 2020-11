Noroña le dice a Ciro Gómez Leyva que él tampoco usa cubrebocas

A través de sus programas de en Imagen Televisión y Radio Fórmula, Gerardo Fernández Noroña, diputado por el Partido del Trabajo, fue duramente criticado por el periodista Ciro Gómez Leyva por negarse a usar cubrebocas en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el día de ayer,

El diputado se justificó diciendo que Hugo López-Gatell, encargado del manejo de la pandemia en México, ha asegurado que el cubrebocas “da una falsa sensación de seguridad y no evita el contagio” del coronavirus.

Además, señaló que los presentes estaban guardando la sana distancia y la sesión se estaba realizando en un espacio abierto.

Ante esta actitud, el periodista, en primer lugar, desmintió que el salón de sesiones del INE sea un espacio abierto; en segundo, expuso que la postura de Fernández Noroña se debe a la soberbia e irresponsabilidad de López-Gatell y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México como lo dio a conocer La Verdad Noticias.

“La soberbia, la altanería, la soberbia y la irresponsabilidad que, perdón, sale desde Palacio Nacional; el presidente López Obrador no quiso dar el ejemplo de uso del cubrebocas, el doctor Hugo López-Gatell, en el mejor de los casos, juega malabares pero tampoco acepta recomendar el uso del cubrebocas; luego salen sus acólitos como Fernández Noroña, dando su espectáculo como ayer en el INE”, manifestó Ciro Gómez Leyva durante su noticiero “Por la mañana” de Radio Fórmula.

Fernández Noroña reta a Gómez Leyva

Además, en tono de burla, el periodista expresó que al diputado deberían llamarle “el Novak Djokovic Noroña”, porque entre sus justificaciones para no usar cubrebocas expuso que con este puesto no podía tomar agua -obvio-, la cual necesitaba porque gasta mucha energía al hablar.

“Lo que me sorprende es que no lleve un plátano también. Cada vez que habla tendría que darle una trago al agua y una mordida al plátano, no se le vaya a bajar el potasio por la cantidad de energía que gasta el diputado Noroña”, dijo. Gómez Leyva también declaró que la actitud de Fernández Noroña es una “patanería y machismo”.

Pero te vuelvo a retar a que expliques por qué no usas cubrebocas en tu transmisión cuando tu estudio es un espacio cerrado y está todo el equipo que hace posible la transmisión en tu entorno. @CiroGomezL el defensor del #arbitrovendido @INEMexico https://t.co/4zjvofab6F — Fernández Noroña (@fernandeznorona) November 27, 2020

Ante las críticas, el diputado retó al periodista a explicar por qué él no usa el cubrebocas en su estudio, el cual no es un espacio cerrado y alberga a todo el equipo que hace posible su noticiero.

“Pero te vuelvo a retar a que expliques por qué no usas cubrebocas en tu transmisión cuando tu estudio es un espacio cerrado y está todo el equipo que hace posible la transmisión en tu entorno (sic)”, escribió Fernández Noroña en su cuenta de Twitter. Cabe mencionar, que en repetidas ocasiones el periodista ha mostrado su cubrebocas al aire, el cual se pone al terminar sus transmisiones.

En su publicación, Fernández Noroña también señaló que Ciro Gómez Leyva es el defensor del “arbitro vendido” del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

