Noroña estalla contra senador del PAN: "Vas y chin... a tu madre"

Gerardo Fernández Noroña, diputado por el Partido del Trabajo (PT), protagonizó una nueva pelea en redes sociales; esta vez con el senador del PAN, Erandi Bermúdez, a quien insultó, e incluso, amenazó.

Esto se originó, luego de que el panista le pidiera a la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, publicar los reportajes sobre las compras que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre el presunto sobreprecio de ventiladores para atender la emergencia de COVID-19 en México.

"@SanjuanaNotimex, ¿A qué hora se va a publicar el reportaje sobre la complicidad entre @zoerobledo y el hijo de @ManuelBartlett que le permitió estafar al @Tu_IMSS? Quiero tener tiempo para verlo, no me puedo perder su trabajo periodístico en este caso de corrupción", escribió Bermúdez.

Fernández Noroña, al respecto, sugirió que la información era falsa:

"Lo primero que tendría que suceder es que esa información fuera cierta".

El senador, ante ello, reviró:

"Tranquilo compañero, revisa compranet, vas te bañas y regresas. Aquí te espero".

"Vas y chingas a tu madre. Cuando regreses, vas de nuevo. Luego pasas por tu cupón para ir a la @Bershka, a comprar ropita. Finalmente, cuando tengas el valor para decirme de frente lo que me dijiste, te atienes a las consecuencias", le respondió Noroña.

Bermúdez insistió en la recomendación de tomar un baño:

Noroña y panista siguen disputa en redes

El polémico diputado continuó con el insulto a la madre del panista: "Haz sesión de espiritismo, subnormal. Dos sesiones, para que cumplas la tarea. Besitos".

Erandi Bermúdez por otra parte insistió en sus acusaciones de corrupción al gobierno feedral: "Así la calidad moral de la 4T... El inbañable Fernández Noroña, me dice que "chingue a mi madre" y que me atenga a las consecuencias.