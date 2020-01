Noroña de nuevo VIRAL, ahora, se deschonga con un taxista que le quería robar

José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, mejor conocido por su último apellido ‘Noroña’, causa polémicas en el sector político de México, pues, luego de posar desnudo en una fotografía que compartió en las redes sociales, durante su travesía por Nueva York, Estados Unidos, ahora, vuelve a resaltar, pues, acusa a un taxista de robarle más de 100 pesos.

El diputado del Congreso de la Unión, Gerardo Fernández Noroña, detesta a los amantes de lo ajeno, y, el pasado 13 de enero, lo dejó claro, cuando exigió a un taxista de la Ciudad de México (CDMX), que no le robará, y que, mejor se pusiera a trabajar.

Dicho acontecimiento, fue grabado por el mismo diputado, quien, no dudo en compartirlo con sus seguidores.

Noroña arremete contra taxista

Todo sucedió, cuando, al llegar a su destino, Noroña se quejó con el taxista porque, este, le pretendía cobrar de la Plaza Santo Domingo al centro de la Ciudad de México 170 pesos; por lo que, comienza una discusión, donde, solicita que no le cobre los 170 pesos sino solo 100 pesos, pues argumenta que la cantidad que pide el taxista, es un completo robo.

Al principio, el taxista, le comenta que, mejor no le cobra nada, pero la conciencia de Noroña no lo deja en paz, y comienza a pedirle que por favor acepte los 100 pesos, y aunque, parece que todo está por solucionarse, el taxista se ofende, ya que, el diputado le dice:

“cobra los cien que es lo correcto, es más, es mucho menos, pero cobra cien”.

El funcionario, señaló: “Cobra 100 que es lo correcto. De la Plaza de Santo Domingo cobra 100 el eléctrico, cabrón, el tuyo ni eléctrico es. No te voy a pagar más de 100. Este hombre me está cobrando más”.

El comentario, hizo que el taxista le respondiera:

“compre un carro, para que nadie le diga nada”.

Noroña pide ayuda a un policía

El taxista, recibió un billete por parte del diputado, para cobrarse 100 pesos, pero, solo devuelve 80 pesos de cambio, pues, indica no tener más cambio; por lo que, Noroña, solicita ayuda a un policía, pues, el taxi le está robando.

Noroña, indica: “Dame el cambio bien, no acepto que me roben, si quieres te lo regalo, lo que no acepto es que me robes”.

Noroña defiende sus derechos

Luego de dimes y diretes, el funcionario, logra conseguir un billete de 100 pesos, y el conflicto se da por terminado, y con ello, da a conocer las placas del vehículo del taxista que le quería robar, las cuales son: A-8410-C.

Fernández Noroña, puntualiza:

“Deja de robar camarada, trabaja”.

Además, agrega:

“Anda robando el cabrón”.

Gerardo Fernández Noroña

