Noroña EXPLOTA contra reportera que lo agredió verbalmente (VIDEO)

El polémico diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, vuelve a desatar la polémica en redes sociales al explotar en contra de una reportera de Veracruz; además de demostrarle su enojo, la agredió verbalmente.

Todo sucedió durante una entrevista que el polémico petista concedió a los medios de comunicación de Veracruz, sin pensar que la situación se saldría de control y terminaría en pleito.

Según se aprecia en el video, la periodista involucrada en este escándalo, había dicho una grosería luego de que Noroña asegurara que las reporteras presentes, habían asistido con el ánimo y el propósito de pelear, pero él aseguró que no entraría en ningún conflicto.

La expresión que el petista usó, fue “Ustedes amanecieron con ganas de pelear y yo no quiero pelear. Desayunaron gallo”, palabras que no fueron del agrado de la reportera, quien sin pensarlo emitió una grosería; “No mames”.

Esto último, hizo explotar al petista, quien no dudó en defenderse.

“Compañera yo no te digo que no mames. No te falté al respeto en ningún momento. Yo nunca te diré no mames, uy, si yo lo jera, dirían ‘violencia de género’”.

La mujer contradijo al político del Partido del Trabajo, y aseguró que se sintió agredida al señalarla que venía con algún línea editorial a entrevistar al legislador.

“Me estás faltando al respeto cuando estás diciendo que estamos viniendo a favor de alguien. Respétalos, por favor”, indicó la mujer.

En redes sociales hubo opiniones encontradas, y la mayoría, sorpendentemente, eran a favor del político, pues aseguraban que no hubo tal ofensa en contra de la mujer.

