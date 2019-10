Noroña ATACA a Margarita Zavala por culpa de Felipe Calderón

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, se dejó ir con todo en contra de la ex primera dama y también, ex candidata presidencial de México, Margarita Zavala y todo por la culpa del ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.

Todo se debió luego de que la ex candidata presidencial y dirigente de ‘México Libre’, se pronunciara en contra de la revocación de mandato, misma que fue aprobada en el Senado, y de manera irónica, le hizo ver que para ella, lo más democrático, “es usurpar la presidencia, como lo hizo tu marido”.

Durante el pleno de la cámara alta, se aprobó el dictamen en lo general con 98 votos a favor, sólo una abstención y 22 en contra.

Mientras, que lo particular con 90 votos a favor y 22 en contra. Todo esto, se devolverá a la Cámara de Diputados para los efectos correspondientes.

Según dijo la ex primera dama, la revocación de mandato, dijo “no es una figura democrática sino plebiscitaria”; y desde sus redes sociales, advirtió que “con la estabilidad del país no se juega”.

Por todo esto, Noroña, decidió responderle a Zavala, y la cuestionó sobre la supuesta usurpación de la Presidencia que hizo su esposo, Calderón Hinojosa.

Desde sus redes sociales, Margarita Zavala, escribió: “La revocación de mandato es abusiva, inequitativa y no es una figura democrática sono plebiscitaria. Con la estabilidad del país no se juega. Lamento la posición de los legisladores de oposición”.

Por ello, Noroña, decidió responder: “Lo democrático es usurpar la presidencia, como lo hizo tu marido el #TomandanteBorolas alias @FelipeCalderon ¿Verdad Margarita?”.