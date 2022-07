“No voy a demandar al fiscal”: Coello Trejo se retracta sobre Gertz Manero

La polémica por los audios filtrados del Fiscal General Alejandro Gertz Manero terminó llegando hasta un problema con quien fuera su abogado, Javier Coello Trejo, pues en su momento amenazó con denunciarlo, pero ahora menciona que no lo hará.

Los dichos de Gertz Manero enojaron al abogado debido a que se escucha como le decía a Emilio Lozoya Thelman, que no involucrara a “ese abogadete” en referencia al mismo Coello.

Esto desató la ira del litigante, quién mencionó que se estaba manchando su reputación, incluso contó que es su apoderado legal, en una entrevista donde afirmó que demandaría a quien en un momento fuera su amigo.

Ahora, en una entrevista para Infobae, aclaró que ya no procederá de manera legal, pero busca una explicación a las palabras donde menciona que es un “abogado bandido” con lo cual está en desacuerdo, mencionando que se enteró de estos dichos mientras era operado de la columna vertebral.

“No, yo no voy a demandar al fiscal. Voy a buscar que me explique por qué me trata así”.