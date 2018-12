"No tengo derecho a fallar": Así fue el histórico traspaso de poderes

La histórica toma de protesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo marcada por hechos inéditos; a las 11:55 horas de ayer llegó Enrique Peña Nieto acompañado del diputado Gerardo Fernández Noroña.

Las consignas no se hicieron esperar: alguien sacó una cartulina y se la mostró: “Peña, bombón, te espera la prisión”; las televisoras mostraron a un presidente pálido, demacrado y con chispazos de aplomo que no le duraron mucho.

Ingresó al recinto y ante el Congreso de la Unión, Peña Nieto colocó la banda a López Obrador y tomó su sitio; lo que se le vino encima no fue lo que esperaba; AMLO habló 1 hora 18 minutos de sus planes de gobierno, agradeció al presidente saliente por no intervenir en el proceso electoral para acto seguido- arremeter contra quienes han pues- to al país en una situación de crisis en los últimos 30 años.

En los escaños, los panistas y perredistas hicieron lo propio, sacaron cartulinas para reclamar la reducción de las gasolinas. Mientras el PRI permaneció en silencio.

Cerca de él; podía verse a un expresidente Enrique Peña Nieto empequeñecido, escuchando con seriedad las palabras del mandatario.

Los gritos de los legisladores del PAN interrumpieron al nuevo presidente; para reclamar que “hoy, hoy, hoy” bajara el costo de la gasolina, lo que provocó un reclamo del presidente:

“Ahora resulta que los que aumentaron el precio a las gasolinas están pidiendo que baje”.

Tras esto, vino el embate de los perredistas; mostraron tres mantas mientras AMLO hablaba. En ellas podía leerse “No al pacto de impunidad”, “Juicio a Peña” y “No a la militarización”, pero sus integrantes fueron superados por los gritos de apoyo de Morena.

Acto seguido agradeció la presencia de diferentes mandatarios del extranjero y saludó a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, entonces el PAN sacó una manta con la leyenda: “Maduro no eres bienvenido”, si percatarse que el mandatario no estuvo presente en la sesión. López Obrador ni se inmutó.

El tabasqueño se ganó los aplausos cuando aseguró en la tribuna que no tiene derecho a fallar, que no endeudará más al país, que aprovechará al máximo los recursos del país y que trabajará 16 horas diarias a lo que sus legisladores respondieron con gritos de “Es un honor estar con Obrador” y “Sí se pudo, sí se pudo”

Cabe destacar que el ahora Presidente de la República, dijo que no tiene derecho a fallar al pueblo de México, pues contó una anécdota con un ciclista.