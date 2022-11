“No soy sabelotodo”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no es “sabelotodo” ni un “todólogo”.

En su conferencia matutina, el Ejecutivo Federal fue interrogado sobre la disposición de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que los docentes registren calificaciones reprobatorias a los estudiantes en el segundo bimestre después de que fueron “prohibidas” anteriormente.

Ante el cuestionamiento del reportero en el sentido de que el jueves le preguntó sobre ese tema, y no hubo respuesta, el presidente López Obrador le recordó que las y los secretarios de Estado toman sus decisiones, no todo le consultan ni él está pendiente de todos los temas.

“Las secretarias y secretarios tienen libertad y ellos actúan con criterio, les tengo toda la confianza, y no todo me lo informan o no todo me lo consultan".

“Hace un día, dos días, hablaba yo que en la ONU se votó algo que va en contra de la política de neutralidad de México, se votó para que Rusia pague los daños a Ucrania, cuando nosotros no nos metemos en eso. Pero pues no podía estar pendiente de todas las asambleas de la ONU. Se supone que hay una política definida en la Constitución, y tenemos que apegarnos a eso, de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias, y además hemos venido sosteniendo esa política y la vamos a seguir sosteniendo”.

Interrogado sobre la medida tomada por la SEP, el mandatario externó su respaldo pleno a la secretaria Leticia Ramírez Amaya.

"Además las decisiones que tienen que ver con la política educativa se aprueban por un consejo de expertos, de pedagogos. Si esa política está, vamos a decir, avalada, apoyada por ese consejo y también por la secretaria de Educación, pues yo la apoyo.

“Pero no soy todólogo, ¿eh?, no soy sabelotodo, yo tengo experiencia y tengo una profesión, soy licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, pero si me toca un tema de María Elena (Álvarez-Buylla, Directora del Conacyt), no; por eso está María Elena, que ella es la experta”, sentenció.

