Renovación de presidencia de la Alianza del Pacífico podría ser por encuesta: AMLO

Dado que el Congreso de Perú no le permitió a Pedro Moreno viajar a México para recibir la presidencia de la Alianza del Pacífico, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta tarde-noche que podría darse mediante una encuesta.

Desde el Salón Panamericano, de Palacio Nacional, el primer mandatario dijo que, a propuesta de su homólogo Gabriel Boric, de la República de Chile, quien realiza una visita de Estado en México, se esperaría determinar con todos los países de la Alianza del Pacífico el protocolo de la entrega de la presidencia a Perú.

“Todavía no es público (risas) Me hizo una propuesta de que hiciera una consulta, y yo estoy de acuerdo en que Gabriel hablé con el presidente de Perú y ver la forma más conveniente de reunirnos y que sea una reunión con frutos para todos los países de la Alianza del Pacífico y se pueda ver la forma y el protocolo”.

Aunque el tabasqueño dijo esperar que el Congreso de Perú se cambie su actitud y le otorgue el permiso a Pedro Castillo para viajar a nuestro país y le sea entregada la presidencia de la Alianza del Pacífico.

“No importa que se haga después, digo no mucho tiempo después, pero esa sería una opción que se pudiera tratar el tema en el Congreso de Perú y con mucha responsabilidad se resuelva”.

López Obrador insistió en que este tipo de acuerdos y convenios preestablecidos no es un asunto de políticos, por lo que dijo “basta que por la politiquería de la llamada clase dominante o gobernante se afecte a los pueblos”.

“Porque una alianza entre países para qué es, para beneficiarnos mutuamente, es ayuda mutua. Yo estoy seguro que a los hermanos peruanos les interesa que mejoren las relaciones con México, con Chile, Colombia y todos los países del continente y el mundo”.

Al hacer referencia a la cancelación de la Cumbre de la Alianza del Pacifico, programada para el viernes 25 de noviembre en la Ciudad de México, debido a que el Congreso de Perú no le autorizó a su homólogo Pedro Castillo estar presente, el presidente López Obrador dijo que “nosotros no somos cómplices de quienes se quieren imponer mediante la politiquería”.

El mandatario federal expresó que la postura que tomó el Poder Legislativo de Perú fue arrogante y una humillación para un presidente que fue elegido legítimamente.

“Pienso que es un acuerdo institucional, de estado y de naciones y que no se tomó en cuenta el que deben respetarse los acuerdos, los convenios internacionales, además con todo respeto considero que no es la forma, no es el modo en que debe de comportarse un gobierno es participar en un acto de humillación y nosotros no somos cómplices de quienes se quieren imponer mediante la politiquería, la dignidad debe estar por encima de todo”, indicó.

López Obrador dijo que, ante la ausencia del peruano Pedro Castillo, México no podía tomar la postura de “el show debe continuar”.

“Eso de no nos importa, no nos incumbe y que participe por videoconferencia, no, eso no lo podemos admitir. Es mucha arrogancia el no darle permiso a un presidente legal, legítimamente constituido para asistir a un encuentro formal a otro país donde va a recibir la presidencia”, comentó.

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que la próxima semana se reunirá con Pedro Castillo, de Perú.

“Vamos a conversar con el presidente Castillo para que les tengamos más información”.

AMLO lamenta que el BID no apoye a las naciones de América Latina y El Caribe

Otro tema que fue abordado en esta conferencia conjunta, fue el nombramiento del director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Ilan Goldfajn, el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó nuevamente que no represente un cambio.

Indicó que Chile propuso a su candidato, México tenía a Gerardo Esquivel, pero insistió en que este tipo de organismos internacionales no buscar ayudar realmente a las naciones.

“Nosotros preferimos mantener a nuestro candidato, lamentamos que no se haya llevado a cabo un cambio en la política del BID y de otros organismos financieros internacionales, consideramos que va a ser más de lo mismo, pero mantenemos muy buenas relaciones con Alberto Fernández (…) y digo lamentable porque estos organismos, de verdad, no ayuden a los países de América Latina y El Caribe”.

El presidente de Chile Gabriel Boric resaltó la necesidad de llevar a cabo este tipo de acercamientos para fortalecer las relaciones multilaterales a largo plazo, por lo que su vista a México ha permitido estrechar las relaciones.

Boric invita a AMLO a Chile

En su discurso, el presidente chileno dio a conocer la invitación que le hizo a López Obrador para participar el próximo año en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que derrocó en 1973 al gobierno de Salvador Allende.

Indicó que esa conmemoración puede ser un momento de reflexión para toda la izquierda, no solamente de América Latina, sino del mundo y para todos aquellos que luchan por la justicia y la igualdad.

