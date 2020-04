"No se trata de política, se trata de nuestra vida", responde El Mijis a Tv Azteca

Luego de que TV Azteca, a través de su noticiero nocturno dirigido por Javier Alatorre, hiciera un llamado para desobedecer las indicaciones de salud emitidas por el subsecretario, Hugo López Gatel, el diputado local Pedro Carrizales, alias "El Mijis", respondió a la televisora.

A través de su cuenta de Twitter, El Mijis manifestó que en México "algunos medios y millonarios poderosos son malintencionados, por ejemplo TV Azteca", refiriéndose al llamado que hizo la televisora para desobedecer a Hugo López-Gatell, en plena epidemia de coronavirus.

El Mijis aseguró que TV Azteca es un medio mal intencionado.

"Banda, algunos medios y millonarios poderosos son mal intencionados, por ejemplo: TV Azteca. No caigan! Si seguimos las reglas de @HLGatell (Hugo López-Gatell), nos unimos y apoyamos, saldremos adelante. No importa si creen o no a la 4T, esto no se trata de política, se trata de nuestra vida", escribió El Mijis.

Javier Alatorre pide en vivo “NO hacer caso a López-Gatell”

La noche de ayer viernes, el presentador de noticias Javier Alatorre aseguró que las cifras aportadas por el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, respecto al coronavirus, están alejadas de la realidad, por lo que hizo un llamado a la población a ya no seguir sus recomendaciones.

Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre el #Covid_19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell. pic.twitter.com/09Zjcyw4Gu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2020

"Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre el #Covid_19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell", sentenció Javier Alatorre durante su noticiero Hechos en TV Azteca.

Sin embargo, la respuesta de la gente a través de las redes sociales ha sido contraria, pues los usuarios cibernéticos han descalificado las declaraciones del presentador de noticias, Javier Alatorre, así como la postura de TV Azteca en medio de la pandemia de coronavirus que ha causado la muerte de más de 158,000 personas en el mundo.