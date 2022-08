No se persigue a nadie, no somos iguales: AMLO responde a Moreno Cárdenas

Después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas 'Alito', denunció una supuesta persecución política en su contra por parte del Gobierno Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó esto y aclaró que no se persigue a nadie y que “no es mi fuerte la venganza”.

Está mañana, al ser cuestionado en Palacio Nacional sobre las declaraciones del priista, el mandatario reiteró que su gobierno no se persigue a nadie.

“Nosotros no llevamos a cabo ninguna persecución política, a mí me pueden acusar de muchas cosas, pueden inventar muchas cosas mis adversarios, pero nunca podrán decir que soy incongruente”, dijo.

Como se informó en La Verdad Noticias, el líder político afirmó el día de ayer, que los gobiernos de Morena utilizan las instituciones del Estado para perseguir a opositores políticos. Dijo que de Morena espera venganza.

AMLO reitera "no se persigue a madie"

Es un timbre de orgullo hacer realidad el principio: por el bien de todos, primero los pobres. Conferencia matutina https://t.co/fuwTwLTf2x — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 17, 2022

Incluso, López Obrador sostuvo que, contrario a sus adversarios, quienes gobernaron en épocas pasadas, no se fabrican delitos a la oposición.

“No perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, no fabricamos delitos, no somos iguales”, mencionó.

Cabe recordar que la Fiscalía General de Campeche, encabezada por Renato Sales Heredia, solicitó formalmente a la Cámara de Diputados el desafuero de Alito Moreno para proceder penalmente en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.

Por ello, el dirigente del PRI y diputado federal se lanzó en redes sociales contra el “gobierno de Morena” por las acusaciones de presuntos delitos en su contra.

No obstante, aclaró que “no me voy a doblegar”, “estoy dispuesto a todo, hasta a dar mi vida por defender a México y no permitir que instauren una dictadura”.

AMLO niega haber ordenado desafuero de 'Alito' Moreno

López Obrador negó que él haya ordenado el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas

En la misma conferencia matutina, López Obrador negó que él haya ordenado el desafuero de Moreno Cárdenas, y subrayó que ese es un asunto promovido solamente por el Gobierno del estado de Campeche.

“Eso es un asunto que tiene que ver con las autoridades de Campeche que es una entidad independiente y soberana que tienen facultades para investigar y proceder”, dijo el mandatario desde Palacio Nacional.

