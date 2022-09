“No puede hablarse de un proceso democrático, sino de una imposición anticipada”:  Ricardo Monreal

Senador Ricardo Monreal.

En medio de una agitada agenda camaral, marcada por presiones, desencuentros y aun descalificaciones desde la Presidencia de la República hacia su persona, el senador Ricardo Monreal responde en exclusiva para La Verdad Noticias algunos de los cuestionamientos más importantes que rodean su participación en el momento actual que vive el país.

Sin perder en ningún momento la mesura que lo caracteriza, pero siendo absolutamente directo frente a los temas que se le pide abordar, Monreal declara que vivimos “una imposición anticipada” rumbo al 2024 (“a través de recursos públicos, propaganda, miles de espectaculares, bardas, comités”, para apoyar especialmente a una de las llamadas “corcholatas”) y que se está abandonando desde la Presidencia y Morena “el legado democrático” que se generó en la lucha que encabezó el propio López Obrador hace 20 o 30 años.

Pronostica que los partidos “serán rebasados” por la sociedad civil de cara a la sucesión presidencial —que de ningún modo “será un día de campo para Morena”—, y donde veremos incluso candidaturas construidas por ciudadanos sin partido. Y en ese punto, no se descarta: “Puedo ser el presidente de la reconciliación nacional, el presidente de la Concordia”.

Frente a la coyuntura nacional, marcada por la crispación y división políticas, ¿cómo se ve a sí mismo el político Ricardo Monreal?

Soy un político que ha vivido diversos procesos en los últimos 30 años. Este nuevo escenario que arrancó a partir de 2018 está caracterizado, hay que decirlo, por un ambiente de clara polarización, donde el gobierno intenta ratificar su triunfo hacia el 2024. Sin embargo, hay una gran sociedad civil, aparentemente callada y desarticulada, pero no es así. Mi pronóstico para el 2024 es que no será un día de campo para Morena, como muchos suponen, a pesar de la ruptura que se ha dado recientemente entre la coalición de los partidos de oposición PAN, PRI y PRD. Hay una dinámica social y política imparable, sólo falta quién articule todos los esfuerzos de los ciudadanos para enfrentar la contienda de manera más competitiva.

La transición democrática mexicana luce paralizada y algunos más bien observan un retroceso. ¿Qué impresión tiene usted?

Es una transición política inacabada. No era posible que en seis años se agotara. El presidente ha actuado con firmeza en el ideario político que ha construido desde hace 20 o 30 años, pero es necesario revalorar algunas políticas públicas, replantearlas y recomponer algunas de ellas, mejorar su nivel de articulación, por ejemplo, las que tienen que ver con seguridad, salud, el campo, las inversiones indispensables y todos los desafíos que trae consigo el cambio climático, las nuevas tecnologías… Todo esto es parte de los nuevos retos que tiene México y para los cuales no nos estamos preparando.

“…la posición de la izquierda siempre fue no a la militarización. Ese fue un discurso invariable, inalterable durante décadas, lo sostuvimos en las cámaras, en todos los foros y ante los medios de comunicación. Y lo de hoy es una regresión respecto de una posición original de la izquierda. Por eso mi voto fue de abstención”.

¿Qué papel juega en esta “transición inacabada”, como usted la define, la militarización del país?

Uno muy delicado. Porque la posición de la izquierda siempre fue no a la militarización. Ese fue un discurso invariable, inalterable durante décadas, lo sostuvimos en las cámaras, en todos los foros y ante los medios de comunicación. Y lo de hoy es una regresión respecto de una posición original de la izquierda. Por eso mi voto fue de abstención, porque yo creo que se debió modificar primero la constitución. Esta se encuentra por encima de cualquier otro sistema normativo ordinario o decreto, por lo que el tema va a tener que resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la nación. Y no me imagino que un ministro de la corte vaya a tener una opinión distinta; no le irá bien a quienes votaron a favor de estas medidas porque debieron haber acudido primero a la norma constitucional y su modificación.

Violencia, asignatura pendiente

La violencia que se vive en todo el país no contribuye tampoco a la transición democrática…

Se trata de una asignatura pendiente de los gobiernos tanto pasados como del actual. La violencia pública ha venido escalando y los territorios bajo control del crimen organizado se están ampliando. Creo que la estrategia de seguridad pública debe revisarse, porque no veo que estemos instrumentando una política pública correcta. Por eso el Senado mexicano tiene la facultad de revisar el plan de la Guardia Nacional y de la seguridad pública. El Senado no va a renunciar a su trabajo, lo va a hacer con cuidado y con seriedad, para ayudar y colaborar con el Ejecutivo en el combate de este flagelo que se ha convertido en el principal problema del país.

Se avisora una división de las fuerzas opositoras, pero también hay una división dentro de Morena, ¿saldrá bien librado este partido en el proceso de selección de su candidato a la presidencia?

No puedo asegurarlo, pero si se insiste en lo que está ya pasando, una imposición anticipada, sí va a a ver resultados contrarios. Porque el tema de fondo es que el presidente de la República y Morena —desde su fundación y antes, cuando fue candidato de la coalición López Obrador—, fue generando un legado democrático que es el que está en riesgo ahora, porque yo observo una imposición anticipada, a través de recursos públicos, propaganda, miles de espectaculares y bardas, comités que lamentablemente son patrocinados por los propios gobiernos estatales o el gobierno federal. Es contra lo que luchamos.

“Y no sólo no menciona a los otros que aspiramos, sino que incluso somos objeto de descalificaciones y hostilidades dentro de las hogueras tempraneras. Por eso digo que esto puede provocar una división inevitable porque algunos no nos vamos a prestar a la farsa y preferimos no participar de ella. Es mucho descaro. No puede hablarse de un proceso democrático, sino de una imposición anticipada”.

Es un ideario y un legado democrático que está en riesgo porque el Presidente de la República se propuso abandonarlo; y aunque él afirme que no es así, él ya tiene favorita o favoritos ya mencionados, tres constantemente, y no habla de nadie más. Si él no los menciona no están dentro del escenario de la competencia.

Y no sólo no menciona a los otros que aspiramos, sino que incluso somos objeto de descalificaciones y hostilidades dentro de las hogueras tempraneras. Por eso digo que esto puede provocar una división inevitable porque algunos no nos vamos a prestar a la farsa y preferimos no participar de ella. Es mucho descaro. No puede hablarse de un proceso democrático, sino de una imposición anticipada.

¿Asistimos, pues, a la renovación de un presidencialismo autoritario?

Veo un presidencialismo muy fuerte. Vengo trabajando como opositor muchos años, la mayor parte de mi vida. Lo fui de los presidentes Fox, Calderón, Peña y, antes, de Zedillo, y yo no recuerdo un presidente tan fuerte como lo es López Obrador. Y eso hace que por ejercer tu derecho a votar seas hostilizado, agredido, estigmatizado de manera brutal. Pero yo estoy tranquilo. Entiendo las motivaciones, soy un hombre serio, autónomo, sé cómo se está construyendo este proceso de 2024, lo veo con mucha claridad, por eso no me espanta: es la marca de la casa y creo que no va a resultar. Si sigue así cada vez nos alejaremos más. Porque dentro de Morena se piensa que liquidando al adversario está resuelto el problema. Y no es así. Por eso sostengo que no va a ser fácil la contienda del 2024, por mucho que en este momento aplaudan, festejen y crean que van a tener un día cómodo el día de la elección. Yo no creo eso.

“Un país no puede caminar viviendo permanentemente sumido en la confrontación. Estoy intentando inscribirme en este proceso para materializar todo esto. Puedo ser el presidente de la reconciliación nacional, el presidente de la concordia”.

Tenemos un conjunto de partidos cada vez más débiles: Morena porque no guarda ninguna distancia frente a la presidencia y los opositores porque se están dividiendo o desbaratando, ¿no lo cree así?

Lamentablemente hay un régimen de partidos débiles, pero va a ser la sociedad la que rebase a los partidos. Va a ser distinto ahora, incluso van a ser gentes sin partido las que impulsen las candidaturas opositoras a Morena. Porque aunque la candidatura independiente es muy difícil de construir (es más fácil hacer un partido político nacional que una candidatura independiente), va a ser muy complicado para el régimen de partidos aguantar la presión social, la presión ciudadana; los va rebasar la sociedad y les va a exigir organizarse.

Al finalizar los años noventa, algunos medios norteamericanos vieron en usted a uno de los líderes del milenio; incluso el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, lo seleccionó para integrar la sección “Líderes Globales del Mañana en el Mundo”. ¿Usted encabezaría o desearía encabezar la movilización de la sociedad civil, de sus organizaciones e incluso de los partidos de oposición o de lo que quede de ellos?

Yo lo único que estoy intentando hacer es ver qué está pasando en el humor social. Soy un hombre libre, quiero a mi país, quiero que pueda prosperar superando enconos, confrontaciones, desencuentros. Un país no puede caminar viviendo permanentemente sumido en la confrontación. Estoy intentando inscribirme en este proceso para materializar todo esto. Puedo ser el presidente de la reconciliación nacional, el presidente de la concordia. Creo que puedo lograrlo. Sé lo que está pasando en el país. Tengo capacidad, tengo formación y tengo experiencia para enfrentar sus grandes retos del pasado, del presente y del futuro.

