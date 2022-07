“No perseguimos a nadie”: AMLO sobre investigaciones contra Peña Nieto

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló este lunes que la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el ex presidente Enrique Peña Nieto no es una venganza por su supuesta intervención en el proceso electoral en el Estado de México rumbo a las elecciones de 2023.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario fue interrogado respecto a la investigación contra el ex presidente a lo que López Obrador apuntó “nosotros no somos perversos, no actuamos de mala fe.

El presidente agregó que la investigación y la denuncia interpuesta por la institución a cargo de Pablo Gómez se dio a conocer porque había antecedentes, pues aclaró que no establece relaciones de complicidad y en la investigación al exmandatario sólo imperará la transparencia.

Sobre la investigación en contra de @EPN, @lopezobrador_ dice que desde el inicio de su gestión su planteamiento fue no perseguir a nadie y "ver hacia adelante" pero se envió la investigación a la @FGR por "cuestiones de principios". pic.twitter.com/YLSqK8VUvh — Animal Político (@Pajaropolitico) July 11, 2022

“Este asunto que se dio a conocer hace unos días es porque había ese antecedente y cuando me preguntan, pues yo no puedo mentir ni puedo ocultar nada. Por eso se da a conocer que, como persona expuesta, que lo somos todos los servidores públicos, las operaciones que llevamos a cabo la revisan y terminan en Hacienda, son notificadas por los bancos a inteligencia financiera”, comentó López Obrador este 11 de julio.

Asimismo agregó: “nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, pero nuestros adversarios que tienen muy buena imaginación hasta para inventar cosas hablan de pactos, de acuerdos, entonces quisieran que nosotros ocultáramos información“.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el pasado 7 de julio el titular de la UIF informó sobre la investigación contra el expresidente priísta, en la que se detalló que recibió 26 millones de pesos entre 2019 y 2021.

¿Cuánto lleva en la presidencia AMLO?

Presidente de México.

El presidente AMLO tomó posesión del cargo el 1 de diciembre del 2018, tras ganar las elecciones presidenciales del 1 de julio del mismo año, por lo que lleva gobernando poco más de 3 años y medio como titular del Ejecutivo. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador finalizará en octubre de 2024.

