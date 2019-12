No más corruptos en la SCJN: Zaldívar

Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que durante el 2019 se han impuesto sanciones a 16 juzgadores, que incluyen la destitución e inhabilitación de servidores públicos por irregularidades en su patrimonio así como presuntos casos de nepotismo.

Durante la presentación de su primer informe de labores al frente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar destacó el caso de un juez de Distrito que fue destituido por corrupción y estar involucrado en errores inexcusables en un caso de pederastía.

El Ministro declaró que un Poder Judicial que es percibido como corrupto pone en entredicho su capacidad para cumplir sus fines así como también pone en duda al Estado.

“Un Poder Judicial percibido como corrupto carece de la fuerza y legitimidad para desempeñar adecuadamente el rol equilibrador que constitucionalmente le corresponde”.

Arturo Zaldívar rindió su primer informe al frente de la SCJN

Zaldívar expresó que el Poder Judicial no ha conseguido construir una relación de confianza con la ciudadanía y esto deriva en que no se reconozca la labor de los jueces federales y su importancia para la sociedad. Además explicó que es necesario sacar de las filas de la Suprema Corte a los malos servidores públicos, a los corruptos, mediocres y todos los que no estén a altura de la investidura que ostentan y a los que la entiendan como un privilegio y no como un servicio a la sociedad.

“A partir de mi elección como presidente, con el voto de mis pares, en el Poder Judicial hemos emprendido un proceso de autoreforma que busca renovar de fondo nuestra identidad y ética institucional”, afirmó.

El evento contó con la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, su esposa Beatriz Gutiérrez así como las presidentas de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y Senadores, Laura Angélica Rojas y Mónica Fernández, respectivamente.

También asistieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo y el Fiscal Gertz Manero.