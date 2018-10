No hay recursos para financiar el Nuevo Aeropuerto: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, informó que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) lleva apenas un avance del 20 por ciento.

Dijo, que además se están pidiendo otros 88 mil millones de pesos del presupuesto para continuar la obra; sin embargo no hay recursos para financiar el proyecto.

“En el informe que me presenta el ingeniero Javier Jiménez Espriú se habla, y aquí yo ofrezco disculpas porque cuando presenté el informe hablé de que llevaba un avance de 35 por ciento, pues no es cierto: el avance es del 20 por ciento, nada más”, informó hoy el Presidente electo en un video donde dio a conocer detalles de un informe que le presentó ayer el futuro Secretario de Comunicaciones y Transportes.

“Lo que más me llama la atención de todo es que se está solicitando, hace unos cuantos días se hizo una reunión del Fideicomiso, y se están solicitando 88 mil millones de pesos del presupuesto público. Esto no es posible, nosotros no podríamos financiar esto”, añadió.

López Obrador anunció que existe ya un dictamen, realizado antes de iniciar la construcción del Nuevo Aeropuerto, por una empresa que se conoce como OAS, que detallaba que era posible mantener el actual aeropuerto y utilizar el aeropuerto militar de Santa Lucía: “es decir, que podían operar los dos aeropuertos, que no había problemas de interferencia del paso aéreo”.