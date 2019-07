No hay persecución política contra ex funcionarios de Peña Nieto: AMLO

El primer madatario AMLO destacó que México ya cambio, por lo que no existe persecución política.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no existe en su gobierno “persecución política” contra a ex funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, “pero tampoco impunidad” .

En su conferencia mañanera manifestó que la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero es autónoma por lo que en relación a las investigaciones sobre distintos casos de corrupción de colaboradores del ex presidente que se presentaron desde el sexenio pasado, señaló: “Nunca he dado la orden de que se fabrique un expediente en contra de alguien y no lo haré”.

Destacó que, cuando se le han presentado los expedientes de irregularidades en la administración pasada, su respuesta ha sido: “Procedan. ¿Qué esperan para actuar?”

Además reiteró que desde el inicio del sexenio, no ha hablado una sola vez con el fiscal Alejandro Gertz Manero.

“Si hay pruebas, no voy a detener .No le voy a hablar a Gertz ‘oye, Alejandro, ahí te van a hacer un planteamiento de mi parte’. Eso no, se acabó”, manifestó tajante.

De esta forma atajó a quienes pretenden hacer “cacería de brujas” que no se van a fabricar expedientes. “Nada de que ‘me sacó la lengua’ o de que ‘me robó la Presidencia’”, agregó entre sonrisas, refiriéndose a lo que ocurrió cuando Vicente Fox le entregó la presidencia a Felipe Calderón, quien lo reconoció en esta frase “haiga sido como haiga sido”.

Fraude en 2006

López Obrador refirió que la misma noche de la elección presidencial y en su discurso de toma de protesta del cargo hizo un reconocimiento a Peña Nieto porque “él no se metió para cometer un fraude como en 2006”.

Ni siquiera, indicó, hay persecución a quienes cometieron el fraude de aquel año. “¿O no hubo fraude? Hasta lo reconocieron. Se sentían hasta orgullosos”, cuestionó.

Manifestó que “más que la condena a los hombres, es al régimen, al modelo neoliberal, eso es lo más dañino”. Además recordó que su decisión desde el inicio de su mandato fue una política de “punto final, pero para los que se fueron, no para nosotros”.