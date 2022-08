"No hay, no existe",el estudio con el que se eliminó las Escuelas de Tiempo Completo

La ex titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez justificó la eliminación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, durante su gestión, con un estudio en donde presuntamente se recalcaban las fallas del proyecto.

No obstante, según exponen medios nacionales, quienes pidieron una solicitud de información, la SEP confirmó que no se tiene dicho estudio, y que en su lugar, sólo se anexó un documento, en donde se enlista de las 27 mil 67 escuelas que tenían el programa de tiempo completo (PETC), y los datos de su ubicación, nivel de marginación, cantidad de alumnos y si había servicio de alimentación.

Sumadas a dicha dependencia, las Oficina del C. Secretario (OCS), la Jefatura de la Oficina del Secretario (JOS), la Subsecretaría de Educación Básica (SEB), la Dirección General de la Escuela es Nuestra (DGLEEN) y la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial (DGGEyET), tampoco emitieron explicación o análisis con respecto al caso de las Escuelas de Tiempo Completo.

Cifras inexactas de la SEP

De acuerdo con la información recogida por La Verdad Noticias, en el supuesto estudio, se especificaba que casi 20 mil escuelas, es decir, el 73% de las atendidas durante el 2021, no se ubicaban en lugares con altos grados de marginación, por el contrario, en un análisis meticuloso de las cifras enviadas por el organismo, se encontró que no era el 73%, sino el 48% de escuelas el que no se encontraba en zonas ni de alta o muy alta marginación.

Otros de los datos que no concordaban, fueron los cálculos sobre zonas indígenas en las que se puntualiza que el 18% de las entidades en las que se proporcionaba el programa eran indígenas, mientras que en realidad, se trataba del 12.8%.

Por otro lado,se detalló que de los 27 mil 67 planteles, 2 mil 157 tenían un nivel muy alto de marginación, representandose en un 8%; 11 mil 972 un nivel alto de marginación, que se traduce en un 44.2%. Además, 3 mil 712 se ubican en zonas de nivel medio, es decir cerca de un 13.7%; 3 mil 385 en zonas de baja marginación, y 5 mil 157 en zonas de muy baja marginación que son al menos un 19.1%.

¿Por qué se canceló el programa?

AMLO explicó la cancelación del programa

En el pasado mes de marzo, el programa llegó a su fin, bajo el argumento de que no todos los recursos se manejaban de forma equitativa, pues aseguraron que no llegaba a todos los lugares del país, por lo que se eliminó, sin que la situación legal sobre el desvío de recursos fuera esclarecida del todo, en su lugar el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, externó que el programa se manejaba con muchos intermediarios.

