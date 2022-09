No habrá sorpresas en el Paquete Económico 2023: AMLO

“No habrá sorpresas”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2023 (PPEF) que entregará en los próximos días a la Cámara de Diputados para su discusión y, en su caso, su aprobación.

A pregunta expresa, el mandatario federal aseguró que el Gobierno Federal no tiene contemplado nuevos impuestos ni aumento en los precios de los energéticos.

“No, no. No hay aumentos de impuestos, no hay aumentos de impuestos, no aumentan las tarifas de energía eléctrica, no aumenta la gasolina, no aumenta el diésel, no aumenta el gas”, aseveró.

López Obrador dijo que en el Paquete Económico 2023 está contemplado el presupuesto para “los programas prioritarios, destinados al bienestar de la gente” y concluir obras estratégicas, como el Tren Maya.

Sobre si habrá recortes a gastos de operación del Gobierno Federal dijo que serán pocos los ajustes, pero no están previstos en el rubro de salarios.

-¿En su oficina habrá más recortes, presidente?, ¿en su oficina habrá más recortes?, se le preguntó.

“Ya ha habido muchos. Cuando llegué, ya lo saben ustedes, la Oficina de Presidencia tenía un presupuesto de tres mil 600 millones y este año son 600, tres mil menos. Entonces ya no va a aumentar. Y vamos a seguir con la austeridad, ahorrando, ahorrando, ahorrando para poder financiar el desarrollo sin deuda, sin endeudamiento”.

En cuanto a posibles aumentos en el precio del cigarro, alcohol, refrescos y cervezas, López Obrador dijo que ese era un “truco bien ensayado” de las pasadas administraciones para aumentarlo al doble.

“Le subían al alcohol en impuesto 20 por ciento y ellos le aumentaban 40. Aumentaban el impuesto, digo, aumentaban el precio del producto y le echaban la culpa al gobierno. El gobierno era como el alcahuete”, explicó.

En este contexto, exhortó a los mexicanos a seguir pagando sus impuestos, porque además “ya no hay privilegios fiscales” para nadie.

“Que no estén pensando que los despachos fiscalistas se las saben de todas, todas, no van a poder. Raquel Buenrostro es una eminencia y es honesta, entonces no hay influyentismo que valga. Además, que tengan también la seguridad que sus impuestos o, mejor dicho, las contribuciones son en beneficio del pueblo, no para enriquecer a políticos, que eso es un cambio también importante”, explicó.

Concluyó diciendo que el PEF 2023 será equilibrado en cuanto al financiamiento de los programas sociales de Bienestar.

“Se está considerando un incremento en presupuestos para programas de Bienestar. En caso de adultos mayores es un incremento de un poco más del 25 por ciento en pensión”, expresó.

Aprovechó para reconocer la labor del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, “ya ven que no aparece, no es protagónico, es una eminencia, es un buen secretario de Hacienda”.

