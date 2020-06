No habrá acción inconstitucional contra el regreso del Ejército a calles: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que no interpondrá ninguna acción de inconstitucionalidad en contra del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública en todo el país, debido a que la ley se lo prohíbe.

A través de un comunicado, la dependencia precisó que "dará seguimiento a la participación de la Fuerza Armada permanente en funciones de seguridad pública, de acuerdo con su carácter de organismo constitucional autónomo, y conforme a su mandato de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano".

La presencia del Ejército en las calles de México ha sido cuestionada por organizaciones civiles.

"Lo solicitado no habilita la intervención de la CNDH para promover acción de inconstitucionalidad, ya que nos vemos imposibilitados legalmente, al tratarse, no de una Ley sino de un Acuerdo del Ejecutivo Federal, acto que, de conformidad a lo establecido por los artículos 105 Constitucional apartado 2, inciso g; y 15 fracción XI de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como del contenido de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, no se contempla como causa para iniciar la acción solicitada", explicó la dependencia.

Defensores de derechos humanos rechazan el regreso del Ejército a las calles

Sin embargo, desde su publicación el 11 de mayo pasado, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos se han manifestado en contra de la presencia del Ejército en las calles de, debido al historial de crímenes que carga la dependencia que se desprende de la ahora Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

En ese entonces, la Comisión Nacional promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuatro acciones de inconstitucionalidad respecto de las leyes de la Guardia Nacional; sobre el Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de participar en la consolidación del marco jurídico que rige la institución denominada Guardia Nacional.

De acuerdo con la CNDH, la resolución de dichas acciones inconstitucionales todavía se encuentra en espera. Mientras, añadió, se mantendrán vigilantes de las acciones que la Guardia Nacional realice, durante los operativos implementados en las diferentes ciudades del país que buscan una reducción de la violencia en México.