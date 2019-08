"No estoy para venganzas y no se deben adelantar juicios", puntualizó AMLO en relación a caso Robles

Desde Durango el presidente AMLO fijó su postura sobre este caso.

Durango, Dgo.-El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que “no estoy por las venganzas, no es mi fuerte la venganza. Justicia, no venganza. Y tampoco por los linchamientos mediáticos. Se tienen que presentar pruebas y tiene que ser la autoridad competente la que resuelva, no adelantar juicios o hacer juicios sumarios y acusar por acusar.

Y fue más allá: “Hay algo que se debe de cuidar mucho, mucho, mucho, todos tenemos que cuidar la dignidad de las personas, ser respetuosos de eso”, puntualizó en relación al caso de Rosario Robles quien hasta el momento se encuentra libre y será hasta el lunes que el juez decida si la vincula a proceso.

Durante su conferencia en este estado, el primer mandatario puntualizó que hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) no ha solicitado información de otros funcionarios que estén vinculados al caso de Rosario Robles. El primer mandatario dijo que la instruccción que ha girado en el caso de la exfuncionaria es que no se encubra a nadie.

Como se sabe, ayer hasta la noche, la extitular de Sedatu y Sedesol compareció en una larga audiencia inicial, sin que la Fiscalía solicitará algún tipo de medida cautelar.

"Justicia, no venganza"

López Obrador destacó que sobre este caso. “no tengo información, no ha solicitado la Fiscalía más información sobre otros servidores públicos, esto lo solicitan a través de la oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto y él nada más me informa”, resaltó.

Añadió que la instrucción que tiene es que se le dé trámite a todo lo que soliciten autoridades nacionales y extranjeras sobre manejo de dinero, pero no tengo información de otros servidores públicos. La instrucción es que no se tape nada. Yo no quiero ser un presidente rehén de nadie”, destacó.

Asimismo puntualizó que “No quiero que vaya un servidor público y me diga: ‘Aquí está información’, y que se me quede viendo para ver qué voy a hacer. Imagínense si yo le digo: ‘Deja ahí ese expediente, guárdalo, mételo al cajón’. Entonces, ya ese servidor público ya no me respetaría. Entonces, si llegan con un expediente: proceda, ¿qué espera para proceder? No voy a ser tapadera de nadie”.