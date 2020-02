No estoy "chocheando", responde a críticos AMLO

El primer mandatario de la nación reiteró que la libertad de expresión y quienes la ejercen está garantizada por el Estado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es respetuoso con sus adversarios, “no guardo rencores a nadie; la verdad, estoy muy bien conmigo mismo, con mi consciencia y si pidieron que yo presentara mis análisis clínicos, estoy muy bien, estoy al 100”, destacó.

Expuso que el hecho que “les digo sus cosas a mis adversarios, me piden que yo demuestre si ando cuerdo y les llamo conservadores o fifís, o sea, también, y todos tenemos derecho a expresarnos, a manifestarnos. Claro, no enojarnos, dicen que el viejo, que ya el presidente está ‘chocheando’. Pues estoy maduro, maduro, no viejo, pero no me afecta en nada”, recalcó.

Puntualizó que “no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios. Los corajudos son otros, que andan de mal humor; yo ando muy contento, bien y de buenas.

En este contexto sostuvo que México tiene que diversificar sus mercados. “Tenemos que buscar diversificar, siempre es lo recomendable, el no poner todos los huevos en una sola canasta, tenemos que buscar una relación diversificada”, recalcó.

En la conferencia de prensa matutina, “tenemos acuerdos con la Unión Europea, con todos los países, creo que México es el país del mundo con más acuerdos comerciales para exportar e importar mercancías y vamos a seguir manteniendo esta relación”, reiteró.

Por lo que acotó: “Nos importa mucho nuestra relación de origen, nuestra América, como decía Martí, nuestra América nos importa mucho, nosotros no vamos a dar la espalda a América Latina y el Caribe, nos importa mucho”, sostuvo.

Vecinos distantes

En este contexto el primer mandatario dijo que existe una realidad importante, “que es nuestra vecindad con Estados Unidos. Tenemos más de tres mil kilómetros de frontera, una historia de encuentros y desencuentros y viven 36 millones de mexicanos en Estados Unidos, ya sea nacidos en México o hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos. Es una relación fundamental, sobre todo en lo económico, en lo comercial y cuidamos de manera especial esta relación”.

Defensa de los periodistas

Por otro lado dijo el presidente López Obrador, “que vamos a seguir enfrentando los hechos criminales, es nuestra principal preocupación y ocupación, te lo comento con toda mi autenticidad. Y vamos a pacificar al país, es el gran desafío, el gran reto y se tiene que acabar la impunidad”.

Lo anterior ante la denuncia de un periodista de Los Mochis, Sinaloa, quien sufrió un atentado por lo que recalcó: “nosotros para que se haga la investigación, que no haya influyentismo de ningún tipo, que sepas a ciencia cierta que no hay ningún poder en México que esté por encima de la justicia, ningún poder. Es nada más el que se investigue y se conozca a los autores materiales y autores intelectuales, y haya castigo sea quien sea” (Ariel Velázquez).