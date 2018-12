Niega López Obrador ‘tijerazo’ a presupuesto de universidades

El presidente, Andrés Manuel López Obrador defendió la propuesta del presupuesto para el 2019 presentada el sábado pasado en el Congreso de la Unión.

Ante los medios de comunicación rechazó que haya recortes sustanciales en ciencia y tecnología y destacó que se trata de un presupuesto serio, responsable y con cobertura a sus propuestas de campaña, con principal atención y respuestas a los más pobres, pues como nunca en la historia del país se destinará el mayor presupuesto al ámbito del desarrollo social.

"Hay quienes están molestos, pero ya no van a haber las pensiones a los expresidentes (...) de manera respetuosa, cariñosa, fraterna les pido que hagan un análisis sobre lo que se va a destinar a los pobres y que me digan si ¿en alguna ocasión los pobres de México habían recibido tanto como van a recibir en el 2019? Se inconforman porque ganaban hasta 600 mil pesos mensuales (...) por qué no ven que, por esta política, mucha gente va a tener posibilidad de alimentarse, de que sus hijos vayan a la escuela, de que tengan medicinas para curarse" puntualizó.