Niega Duarte haber regalado Ferrari a EPN

Desde el Reclusorio Norte el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, rechazó los señalamientos hechos por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quién habría manifestado en sus declaraciones que el exmandatario estatal habría regalado un automóvil Ferrari al expresidente Enrique Peña Nieto como parte de la corrupción .

A través de Twitter, Javier Duarte aseguró que nunca se ha subido a un automóvil de esa marca italiana, y que nunca ha comprado uno, así como tampoco ha regalado alguno.

"Con todo respeto Emilio "N", quiero subrayar que a los únicos Ferraris que conozco son a Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Ferrari Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarin, quienes colaboraron en mi gobierno", señaló Javier Duarte.

Agregó en su comentario, que: "En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno".

El señalamiento anterior se desprende luego que fue filtrada la denuncia de Emilio Lozoya en donde acusó que el exgobernador le regaló un Ferrari a Peña Nieto durante una celebración el Día de la Marina en Veracruz.

"Al subir al avión presidencial Peña Nieto nos dijo: 'Miren lo que me regaló el gober', mostrándonos en ese momento la parte interior de la carpeta. Ahí parecían las fotos de un Ferrari con el texto: 'Este Ferrari perteneció al presidente López Mateos', y aun lado estaban las llaves del auto", aseguró el ex-titular de Pemex.

En su declaración también especifica que había estrecha relación entre ambos, pues indicó que el ex-titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, le había instruido facilitar diversos tipos de combustibles a Javier Duarte, ya que el presidente Peña Nieto se había comprometido a apoyar la gestión del entonces gobernador.

Lozoya calificó el hecho como "deplorable" y afirmó que Peña invirtió millones de pesos en un "Museo del Presidente", donde fue a dar el auto de colección.

En los señalamientos contra Peña Nieto precisó que le pidió en 2011 que se acercará a Luis Weyll, entonces director de Odebrecht, para que diera seis millones de dólares a la campaña presidencial.

Así como también acusó de actos de corrupción a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Felipe Calderón (2006-2012). El primero de ellos, dijo cabildeaba para que uno de sus hijos recibiera proyectos de Pemex.

Mientras que durante el gobierno de Felipe Calderón, aseguró que se dieron condiciones ventajosas a la empresa Braskem, filial de la constructora brasileña Odebrecht, para la construcción de una planta petroquímica.