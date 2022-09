Niega AMLO problemas de salud | JMM/PRESIDENCIA

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, negó tener problemas de salud, tal como se estuvo manejando en redes sociales después de los festejos por la Independencia de México.

En la conferencia de prensa de este lunes, el primer mandatario indicó que el fin de semana se emprendió una campaña que refería “que estaba a punto de irme al otro mundo” y, aunque es el presidente con mayor edad en la historia de México, reiteró “estar bien y de buenas”.

“Hubo una campaña de que estaba enfermo, de que estaba a punto de irme al otro mundo. Ya saben que estoy chocheando, nunca lo he negado, fui el primero en decirlo que fui el primer presidente electo, legítimamente, de más edad en toda la historia del país”.

Quisiera ir al infierno, bromea

Niega AMLO problemas de salud.

Pese a los malos deseos expresados, el político tabasqueño - en tono de broma - dijo que a veces quisiera “ir al infierno para ver cuántos de estos me encuentro por allá, estos santurrones, hipócritas”.

Se dijo sorprendido como hay personas que le desean mal “al prójimo”, acuden a templos e iglesias y son el ejemplo de nuevas generaciones.

Te puede interesar: AMLO aparece ronco en La Mañanera por “mal aire”

“Estaba leyendo lo de mi enfermedad, de gravedad, porque sí debo tomar medicamentos por mis padecimientos, pero estoy bien, pero estaba leyendo a algunos que estaban poniendo ‘ayúdanos Diosito’. Yo digo cómo van a las iglesias, a los templos, que no les enseñaron que no debemos desearle la muerte a nadie, dónde está el humanismo, se clinchan por el fanatismo, por el odio, para qué vamos a los templos, para qué vamos a la iglesias. Me refiero a los que actúan de esa manera, no es posible, no es posible que se le desee mal a nadie, el ejemplo para sus hijos, como se van transmitiendo estos horrores de generación a generación”, expresó.

Dice que hay más personas solidarias

Niega AMLO problemas de salud.

Sin embargo, López Obrador dijo haber más personas solidarias y puso como ejemplo la defensa que hizo una cibernauta.

“Les dice: 'Se levanta a las 4 de la mañana, se tiene que esperar en la noche al Grito, se acuesta tarde, al día siguiente el Desfile y tú dices que le ves cara de cansado. 'tú joven, ¿no te cansarías, no se te vería cansado?' A ver.

Pero es muchísimo más la gente, fraterna, solidaridad, gente que es puro corazón, que se entristece, lloran, que están llenas de sentimientos, no hay que permitir que se les endurezca el corazón; mientras tengamos sentimientos y tengamos compasión y bondad vamos a ser muy felices. Lo otro es amargura, odio, son instintos, ahí si malignos”, relató.

López Obrador insistió que, pese a que el próximo 13 de noviembre cumplirá 69 años y está bajo tratamiento médico por diversos padecimientos “está bien y de buenas”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado