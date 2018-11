"Ni virreyes, vicegobernadores ni superdelegados, somos servidores públicos y habrá coordinación y respeto con el gobernador de Quintana Roo": Arturo Abreu Marín

Respeto, coordinación y separación de poderes, para que cada quien en ámbito de sus atribuciones y facultades, “trabajemos juntos a favor de Quintana Roo y sus habitantes,” ofreció el delegado de Programas Estratégicos Federales para el Desarrollo en la entidad, Arturo Abreu Marín, tras aclarar que no son “vicegobernadores, virreyes o superdelegados”.

Expuso que no intervendrá en la política interior del gobierno del Estado de Quintana Roo, y sí en cambio trabajará de la mano para sacar adelante con el gobernador Carlos Joaquín González proyectos en beneficio de los quintanarroenses.

“No somos vicegobernadores y virreyes, sino somos servidores públicos", reiteró.

Ante el desplegado que hicieron la víspera los gobernadores emanados del PAN y las declaraciones del Senador por Guerrero, Félix Salgado Macedonio, en donde se podría solicitar en ese órgano legislativo la “desaparición de poderes”, en las entidades al asegurar que los gobernadores no podrán oponerse al mandato constitucional, Arturo Abreu Marín, aseguró que en Quintana Roo, “siempre habrá respeto e institucionalidad”.

En entrevista -cuando asistió a sufragar en la Segunda Consulta Nacional donde se decidirá el futuro del Tren Maya y otros proyectos-, sostuvo que con el gobernador Carlos Joaquín González existe una relación de trabajo cercana, expuso que llegó a trabajar por el estado y destacó la relación de trabajo y respeto que lleva con Carlos Joaquín González.

El delegado estatal de los Programas Estratégicos de Desarrollo, sostuvo que se debe poner toda la mística del presidente electo, de trasmitir que es verdad todo lo que ha dicho en su larga vida de político. “Podemos decir que es necio o terco pero va a cumplir o va querer cumplir todo lo que ha prometido y nosotros estamos obligados a hacerlo”.

Recalcó que la forma de pensar y de trabajar debe cambiar en las delegaciones y cada delegado estatal tiene una enorme responsabilidad por cumplir.

“Más que tener facultades voy a tener obligaciones, por lo que obligación de nuestra parte cumplir con lo que ha dicho el licenciado Andrés Manuel y para mi es una obligación y deber espiritual y moral, o como quieran decirle, pero vengo a cumplir”, expuso.

No a despidos masivos

El próximo funcionario público reiteró que no se va despedir a ningún trabajador de base, además de que los de confianza estarán bajo supervisión. Además dijo que ”aspiro a que dentro de seis años, a que no me llamen superdelegado sino un ciudadano que hizo bien su papel”, recalcó el delegado estatal de Programas Estratégicos de Desarrollo. “El solo hecho de cambiarle el nombre es un símbolo de que las cosas van a ser distintas”, destacó, al recalcar que “respeto la figura del gobernador, tal como hará cada delegado en su respectivo estado”.

No a imposiciones ni recomendaciones

“Nosotros venimos a respetar a los gobernadores y a toda su plantilla, yo no le voy a decir al gobernador que no me gusta algún secretario que nombre”, insistió.

Y agregó: el respeto ha sido desde que yo llegué, hay una comunicación perfecta, incluso hace un par de días estuvimos platicando de manera amena. Aunque no me lo pidan de México, tengan la seguridad que cuando tenga los elementos para nombrar le diré, señor esta es la gente que voy a nombrar, no para pedirle el permiso sino para que dé sus opiniones”, expuso.

Arturo Abreu Marín informó que su función será supervisar a todos los representantes que habrá en cada una de las delegaciones, a partir de que asuman el cargo una vez que Andrés Manuel López Obrador rinda protesta como presidente de México el próximo 1 de diciembre. “Vamos a supervisarlos, vigilarlos y coordinarlos, de tal manera que la imagen que dan ahora las delegaciones federales en Quintana Roo, y en gran parte del país, cambie. Nosotros sí creemos en el cambio y le vamos a decir a todo el que va a trabajar con nosotros que el que crea que no va a haber un verdadero cambio mejor que no trabaje con nosotros”, manifestó,