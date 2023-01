"Ni un adiós", así fue la renuncia de Mejía Berdeja de la SSPC: AMLO

Ni un adiós, recriminó el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio Ricardo Mejía Berdeja, ex subsecretario de Seguridad Pública, el viernes pasado al presentar su renuncia para buscar la candidatura de Coahuila, por el Partido del Trabajo (PT).

En el Salón Tesorería, de Palacio Nacional, el primer mandatario dijo que sólo "le envió un papel".

“Se fue Ricardo Mejía y no me dio ni el adiós, solo me mandó un papel”, comentó a esta casa editorial.

Al aclarar que se mantendrá al margen de las cuestiones internas de Morena, López Obrador reiteró que él apoyará a quien las encuestas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy