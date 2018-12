Ni fuero, ni reelección; si a revocación de mandato: AMLO

Rumbo a la 4a. Transformación del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó protesta.

Después de tomar posesión y de entregarle la Banda Presidencial el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, despúes de la entregó el ex presidente Enrique Peña Nieto, el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador se comprometió a acabar con la corrupción y llevar a cabo un gobierno austero y no endeudar más al país. El Presidente también anunció que se someterá a la revocación de mandato y a no reelegirse, además de acabar con el fuero.

Se comprometió a llevar a cabo el Tren Maya, así como la Refinería de Dos Bocas, con el fin de reducir el precio de la gasolina en el país, así como el Nuevo Aeropuerto de la CDMX. "Me canso ganso", recalcó como en otras ocasiones.

"Vamos a salir bien, vamos a enfrentar los graves problemas nacionales, porque creo en el pueblo y su cultura. Nuestras culturas han sido nuestras salvadoras. Hemos enfrentado calamidades y siempre hemos resurgido con orgullo. Somos un pueblo tenaz, combativo, luchón, honesto, con una excepcional idiosincrasia de fraternidad, de verdadera solidaridad”, destacó.

Añadió que los mexicanos somos trabajadores: "Nuestro pueblo no es perezoso, es de los más trabajadores del mundo." Un ejemplo: "Nuestros migrantes envían 30 mil millones de dólares anuales. Las remesas son la principal fuente de ingreso de nuestro país y el dinero con mayor benéfico social que recibimos del extranjero”.

Asimismo manifestó que "no tengo derecho a fallarle a México. Llegué como la mayoría de este movimiento sin dejar la dignidad en el camino. Manteniendo en alto nuestros ideales. Nuestros principios. También mi honestidad que es lo que estimo más importante en mi vida. Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo.

Y agregó: “Nada material me interesa ni me importa", sentenció López Obrador luego de haber agradecido a muchos de sus invitados a la ceremonia de investidura.

Dio gracias por la presencia de mandatarios de América Latina y el Caribe y mencionó a Simón Bolívar y José Martí, "quienes junto con Benito Juárez siguen guiando con su ejemplo de patriotismo el camino a seguir de pueblos y dirigentes políticos".

Después nombró a los invitados presentes en el Salón de Pleno, entre ellos: Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras; Oscar Samuel Ortiz, vicepresidente de el Salvador; Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba; Danilo Medina, presidente de República Dominicana; Ivan Duque, presidente de Colombia; Nicolás Maduro, presidente de Venezuela; Lenin Moreno, presidente de Ecuador; Evo Morales, presidente de Bolivia; Martín Vizcarra, de Perú. También saludó al cantautor Silvio Rodríguez.

Al mencionar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el recinto se escuchó el grito de "dictador" y legisladores panistas llevaron al frente del recinto una manta que habían dispuesto en una de las paredes del salón, sin embargo no llegó a más ante el abrumador respaldo de los legisladores de Morena que gritaban: “Presidente, Presidente”.

"Llegué después de muchos años de lucha personal y colectiva. Recuerdo a los que sembraron lo que nosotros estamos cosechando. Citó a los precursores de esta lucha: nunca los vamos a olvidar", dijo el Presidente.

Destacó el tabasqueño que se mantendrán buenas relaciones con los gobiernos del mundo, el presidente López Obrador agradeció la presencia de Michael Pence, vicepresidente de EU. Y que el 1 de julio he recibido trato respetuoso de Donald Trump, a quien agradeció que en plan de amistad envió a su hija Ivanka, también agradeció a Justin Trudeau, recibiendo fuertes aplausos ambos personajes.

Guardia Nacional

El presidente expuso que busca la creación de la Guardia Nacional, siempre y cuando sea aprobado en consulta y por los legisladores. Apuntó que desgraciadamente hay que reconocer la corrupción que hay en las filas de la policía. "El ciudadano está en estado de indefensión. no tenemos policías para cuidar a los ciudadanos". "El ejército mexicano se constituyó en 1913, es un ejército revolucionario, surgido del pueblo. Ha experimentado pocos quiebres en su disciplina".

"Su lealtad al gobierno tiene su explicación en que el ejército no es una agrupamiento elitista, sino que siempre se ha nutrido del pueblo raso. Es pueblo uniformado".

El ejército :"ha mantenido su vocación nacionalista". "Nunca han estado subordinado a ninguna fuerza extranjera. Lo mismo se puede decir de la Marina." Anuncia que todos los días, a las seis de la mañana, habrá una reunión del gabinete de Seguridad.

"Nunca daré orden de reprimir pueblo ni será cómplice de encubrimiento”, recibiendo aplausos, además de informar que se envió una iniciativa hoy para crear una comisión de la Verdad, en relación a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa; Guerrero.