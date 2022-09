“Nada que ver con mafias”, dice AMLO al referirse a Américo Villarreal.

“Nada que ver con mafias”, con estas palabras el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente reiteró su apoyo al gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

"Conozco al doctor Américo Villareal, lo considero un hombre decente, hombre recto, nada que ver con mafias", expresó.

A unas horas de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) valide el triunfo de Villarreal Anaya del pasado 5 de junio en Tamaulipas, el jefe del Ejecutivo señaló no querer tratar el tema a fondo, pero la tardanza en la resolución ha generado especulaciones.

"Estoy esperando la resolución"

“No quiero yo tratar este tema a fondo, porque estoy esperando la resolución del Tribunal, estoy esperando que resuelvan, pienso que se han tardado y que eso genera más especulación, más confrontación y difamaciones, guerra sucia, sin duda hay presiones”, señaló.

Sin embargo, dijo esperar a que éste órgano electoral “no actúe de manera facciosa”, porque si se hace una injusticia le va a ir mal quien actúe de esa manera, pues recordó que el fraude electoral ya está clasificado como delito grave.

“Esperemos que el Tribunal resuelva y que también se les deje a las autoridades competentes que sean las que presenten pruebas, investiguen, actúen con libertad, que no caigan en la tentación de querer actuar de manera facciosa. Ya no se acepta eso, no se permite y además el que actúe así puede ser sancionado, el fraude electoral es delito grave, es de las reformas que se hicieron a la Constitución”.

López Obrador insistió en que ya “no son los tiempos de antes” en donde se fabricaban delitos; así que pidió que el Tribunal decida de manera libre y justa

“Ya no hay consigna, eso ya no se puede, no se puede fabricar delitos por consigna (…) nosotros que padecimos de tanto fraude imagínense si ya estando como presidente me voy quedar callado si veo fraude, claro que no. Yo estoy aquí para hacer valer la democracia y la Constitución”, acotó.

Concluyó su opinión pidiendo esperar la resolución del TEPJF para que de esta forma sean las autoridades competentes las que presenten investiguen, ofrezcan pruebas y actúen con plena libertad.

A tarde de este miércoles el TEPJF discutirá la validez de elección de gobernador en Tamaulipas celebrada el pasado 5 de junio en la que resultó ganador el morenista, Américo Villarreal Anaya, ya que el PAN interpuso un recurso de revisión porque acusa que en el proceso hubo participación de la delincuencia organizada.



