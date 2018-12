Nada que ocultar en transparencia: CROC Yucatán

Respecto a la calificación que dio el Inaip de las empresas que por obligación debieron informar y donde señala que la CROC y la CTM no lo hicieron, Pedro Oxté Conrado, líder sindical de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Yucatán dijo que la ley federal del Trabajo establece su autonomía, y no están obligados a informar.

Pero que la Constitución Sindical tiene un estatuto que los obliga al cobro de cuotas sindicales de acuerdo a los trabajadores, y que son ellos los que deciden cuál es su cuota sindical.

“No tenemos por qué hacer público algo que no estamos obligados hacerlo, hay nuevas leyes, y no tenemos nada que ocultar respecto a eso, me sorprendió ver la noticia, porque todos los sindicatos de la CROC, donde en un punto del orden del día se habla del informe del Tesorero”, dijo.

Expresó que al cumplir con esas obligaciones de ley, no tienen porque obligar a los sindicaros hacer público ese informe, “porque el estatuto dice, que es la ley suprema de los sindicaros, que a los trabajadores hay que rendirles ese informe; no me parece mal que tengamos que rendirle un informe a la sociedad en general, vamos a tratar de darle forma, de explicarle a los trabajadores porque son los que dicen qué tenemos que hacer y no una institución”.

Indicó que hasta el momento no les ha llegado ninguna sanción y que así fuere, ellos responderían conforme a la ley, “no pasa nada, porque estamos en nuestro derecho de hacerlo público o no”.

Recalcó que los sindicatos no manejan recursos públicos, “me extraña que nos metan en esa lista porque los que están obligados a rendir cuentas son los que reciben recursos públicos y en la CROC ninguno recibe estos recursos, entonces qué vamos a informar, si el gobierno no nos da nada”.

Verónica Camacho