Muñoz le dice a Calderón que ni se emocione con México Libre porque "estará preso"

El expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, indicó que el expresidente Felipe Calderón no será líder de México Libre, asociación que se encuentra en vías de convertirse en un partido político, porque estará preso por la situación de Genaro García Luna, detenido recientemente en Estados Unidos.

En una entrevista con El Universal, el politico dijo: "Felipe Calderón se va a quedar sin ser líder de su partido México Libre: va a estar preso. Y veo muy peligroso que siga la impunidad, porque una cosa es que no haya cacería de bruhas y otra que las dejemos volando en los tejados".

Agregó que: "El presidente ofreció no perseguir a los del pasado, ¿pero cuándo veremos que se acabe la impunidad? Si ésta no acaba, tampoco el delito. Pienso que debe darse ya un paso, no con chivos expiratorios como antes, sino haciendo funcionar las instituciones".

Me uno al reconocimiento que @Mzavalagc hace a los miles de voluntarios que a través de @MexLibre_ están construyendo un México mejor, y que dan generosamente su tiempo y su esfuerzo por el país. ¡Felicidades! https://t.co/mP2oGGEfNz vía @El_Universal_Mx — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) December 24, 2019

El diputado federal de Morena, igual comentó sobre el trabajo parlamentario que se realizó la actual legislatura; reconoció que hubo reformas y leyes importantes que se avalaron en la Cámara de Diputados.

Asimismo, reconoció que el partido mayoritario en San Lázaro, "debe evitar viejas prácticas del PRI".

Muñoz Ledo también refirió que hay claroscuros y recordó que un 18 de diciembre en la Comisión Permanente se rechazó el debate, por lo que agregó que se debe de evitar que haya "línea" del titular del Poder Ejecutivo.

"El día que presidí la comisión (18 de diciembre) no hubo mayoría para ir al debate político, y lo que tenemos que hacer es caer en el viejo del PRI, que eludía el debate cuando podía".

Refirió que con el presidente Andrés Manuel López Obrador hay una relación por más de 30 años y nunca le ha dado instrucción.

Hoy en @Mx_Diputados tuvimos una sesión de análisis sobre las áreas temáticas que componen el nuevo Instituto de Estudios Parlamentarios y definimos el calendario de reuniones del Consejo Técnico responsable de diseñar el plan para la reestructuración de los Centros de Estudios. pic.twitter.com/sN2o0WPTBS — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) November 27, 2019

