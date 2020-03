Muñoz Ledo no dejará Morena, pero prefiere no identificarse con algún partido político

Muñoz Ledo morena partido

El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que no piensa dejar Morena porque no es él quien ha cambiado; también manifestó su descontento con la forma en que se resuelven las cosas en el Congreso, donde dijo prevalece "la línea".

Luego de acusar el martes a integrantes de la bancada de ser hipócritas y lambiscones, Muñoz Ledo dijo que hay quienes sólo quieren sacar selfies y no legislar, por lo que aclaró que él no considera dejar un partido político que él mismo fundó.

"Se pueden ir los de Morena de Morena, yo no, yo no tengo por qué irme", dijo.

Estamos preparando un proyecto de reforma Constitucional para fortalecer el régimen federalista y en particular el municipalismo mexicano. pic.twitter.com/TJIykZBu6u — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) March 12, 2020

Luego sostuvo: "Yo no tengo la menor intención, la menor intención, si se van, que sean otros".

Porfirio expresó su molestia por que no se atienden las propuestas de los legisladores, como le sucedió el martes, cuando presentó una reserva que fue desechada por los morenistas durante la discusión de la reforma con la que se dio rango constitucional a los programas sociales del Gobierno.

"No es posible que vote por donde te dicen y que tomes el trabajo de oír lo que están proponiendo, eso es lo que pasó", aclaró.

Muñoz Ledo asegura que no es un "ninguneo"

Porfirio Muñoz Ledo consideró que no es un "ninguneo" a su persona, sino la falta de una vida orgánica en Morena.

"Ninguneo es no tomar en cuenta a nadie, te aseguro que aquí nadie me ningunea, no es cierto, me acurdo de Octavio Paz, en el Laberinto dice: 'todo soporta un mexicano, menos el ninguneo'".

Sostengo el principio de que existe la soberanía municipal, no es el último eslabón de la cadena de poder como se ha entendido en un régimen centralista de facto, es el origen de la voluntad popular. pic.twitter.com/nv91bJwFjr — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) March 12, 2020

Luego aseveró que él no es víctima del ninguneo y recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue el creador de un movimiento político con forma de partido, pero él ya no quiere identificarse con ningún partido.

Mencionó que hay una falta de organicidad en Morena, la cual ya padecieron en el PRD y ha sido un problema de la izquierda.

Te puede interesar: Porfirio Muñoz Ledo llama hipócritas y lambiscones a diputados de Morena

Señaló que debe de haber una reunión pronto con el presidente del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, para poder abordar el tema.