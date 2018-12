Mujer burla seguridad en Palacio Nacional y se acerca a AMLO

En la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el Palacio Nacional, una mujer logró burlar la seguridad y acercarse al ahora presidente constitucional de México.

Al concluir la rueda de prensa en el salón Tesorería, la mujer logró pararse en frente de Andrés Manuel López Obrador aunque un integrante del equipo de comunicación intentó detener a la mujer.

Al estar cerca de AMLO la mujer, quien se identificó como María Arredondo Bernal, habló por unos segundos y posteriormente el presidente de México se despidió con un beso.

Tras el incidente Leticia Ramírez, encargada de la atención ciudadana de la Presidencia, se acercó a la mujer para recibir la petición que María Arredondo intentó entregarle al jefe del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, en las manos.

“Le solicito yo al señor Presidente que me ayude para ayudar a los indígenas taraumaras del municipio de Sinaloa (de Leyva) ya que vengo de una zona con mucha marginación y pobreza, no hay agua, no hay luz, no hay accesos a caminos, no hay salud, no hay educación, no tenemos nada”, afirmó María Arredondo Bernal.