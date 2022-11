Muchos de los asistentes a marcha pro INE “no tienen vocación democrática”: AMLO

Nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a la marcha del pasado domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y en contra de su Reforma Electoral y dijo que, sin generalizar, muchos de los que asistieron “no tienen vocación democrática”.

A pregunta expresa, sobre la legitimidad de la manifestación, el primer mandatario indicó que respeta su derecho a expresarse, pero no está de acuerdo con ellos, porque muchos son “simuladores” y “corruptos”.

-¿No le da algo de legitimidad a las personas que salieron a las calles?, se le preguntó.

“No, no, no, tienen todo su derecho a manifestarse y de expresarse, pero no estoy de acuerdo con ellos, creo que no tienen vocación democrática, o sea que son muchos de ellos, para no generalizar, simuladores y no tengo duda que muchos de ellos, para no generalizar, son corruptos”, respondió en el Salón Tesorería.

