Movimiento Ciudadano no logró pepenar candidatos en 6 estados. ¿Cuáles son?

El hecho de no ir en alianza con otros partidos políticos en 2021, le está costando al partido Movimiento Ciudadano (MC) no encontrar abanderados para las gubernaturas de algunos estados, porque a decir verdad no tiene militancia ni siquiera simpatizantes que busquen cargos de elección popular.

De las 15 entidades que renovarán sus gobiernos, en seis estados el partido naranja ha declarado desiertos sus procesos internos, debido a que ningún aspirante acudió a registrarse para contender por ese partido.

En Tlaxcala, Zacatecas, Baja California Sur, Guerrero, San Luis Potosí y Colima, ningún militante de MC o ciudadano sin militancia partidista se acercó a inscribirse.

“Se declara desierto el registro de aspirantes a personas precandidatas postuladas por Movimiento Ciudadano a Gobernadora o Gobernador en el Estado para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021...”, indica uno de los documentos.

MC sin candidatos

Los cinco estados restantes (Campeche, Chihuahua, Nayarit, Querétaro y Sinaloa) donde MC todavía no tiene precandidatos o está en negociaciones con algunos políticos, tienen hasta los últimos días de marzo para registrar candidaturas ante los órganos electorales locales.

Sin embargo, en el estado de Guerrero en caso de que el senador con licencia Félix Salgado Macedonio no obtenga la candidatura de Morena, podría competir bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, como ya lo dio a conocer La Verdad Noticias en días pasados.

En la CDMX está naciendo un #MovimientoChilango muy cool, muy bonito y con muchas ganas de trabajar por un mejor futuro para todas y todos en la ciudad. ������ https://t.co/KAYwdbv8Jq — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) December 26, 2020

Desde septiembre, el partido de Dante Delgado dijo que iría solo en las futuras elecciones federales y estatales porque quieren venderse como una tercera vía en lugar de las coaliciones ‘Va por México’ (PAN, PRD, PRI) y ‘Juntos Hacemos Historia’ (Morena, PVEM, y PT).

En las elecciones de 2018, Movimiento Ciudadano apoyó la candidatura del panista Ricardo Anaya, lo cual le generó críticas porque supuestamente se venden como un partido progresista y se unieron al conservador Partido Acción Nacional (PAN), que quedó en segundo lugar frente al vencedor Andrés Manuel López Obrador.

