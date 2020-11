Movimiento Ciudadano no hará alianza con el PRI: Luis Donaldo Colosio

En junio de 2021 habrá elecciones en todo el país para disputar los cargos que definirán la ruta del país. Por esta razón, los diversos partidos políticos tendrán que definir a sus mejores candidatos en cada estado, por lo que ahora las alianzas son parte importante en la contienda. Ante esto, Luis Donaldo Colosio Riojas dijo ser un fiel creyente de las alianzas entre partidos políticos pero "no a toda costa".

El diputado local de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, afirmó que los acuerdos entre partidos deben de reflejar el ánimo e interés de la gente, pero no pueden dar pie a perder la dignidad, debido a esto, estableció la posibilidad de tenderle la mano al Partido Acción Nacional (PAN), pero no se formará una alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Dijo además que está a tiempo de que se concrete una alianza por el bien del Estado como parte de un ejercicio de madurez política, de dejar las diferencias a un lado para poner de frente el interés común por Nuevo León.

MC no va con el PRI

En entrevista con Javier Solórzano para El Referente Informativo, el diputado de Movimiento Ciudadano afirmó que de no lograrse una unión por diversos motivos, Movimiento Ciudadano saldrá adelante solo, ya que su responsabilidad es presentar candidaturas competentes y que sean una buena oferta política, así como una alternativa de rumbo para hacer las cosas con el objetivo de hacer un buen proyecto de gobierno.

Reiteró que las alianzas son importante, más allá de lo electoral y ante la coyuntura que se vive en todo el país, las cosas no serán fáciles a partir de junio de 2021, porque no se habla de una elección nada más, sino de una coyuntura en donde se avecina una de las crisis más graves en la historia contemporánea, lo cual traerá una crisis social materia de desarrollo, inseguridad, salud, escolaridad y muchas dolencias sociales que se reflejan cuando no hay una óptima condición para el desarrollo.

Con información de El Heraldo de México

