Movimiento Ciudadano abre las puertas a Ricardo Monreal

Miembros del partido Movimiento Ciudadano han señalado que las puertas están abiertas para el senador morenista Ricardo Monreal, aunque señalaron que no tiene un un proceso de negociación con él, pero advirtieron que no serán la "tablita de salvación" de Monreal cuando los expulsen de Morena o no reciba pueda ser el candidato en el 2024 del partido guinda.

Fue el senador de MV, Juan Manuel Zepeda quien señaló que su partido tiene las puertas abiertas para Monreal y todo aquel que quiera construir un mejor futuro para México. “Particularmente Ricardo Monreal ha dicho una y otra vez que se quedará en Morena a dar la batalla. Se le han presentado coyunturas muy importantes de una ruptura con Morena

“Sobre todo desde el importante papel como coordinador de Morena y como presidente de la Junta de Coordinación Política, pero él ha decidido permanecer ahí a pesar de que es evidente que no tiene la voluntad presidencial", señaló Manuel Zepeda.

No obstante, pese a la apertura del MC, recalcó que no permitirá que su partido sea usado como “tablita de salvación al final de su estrategia por obtener la voluntad presidencial en Morena y no lo logre, vea en MC como su reintegro".

Y es que Zepeda afirmó que Movimiento Ciudadano cuenta con hombres y mujeres que pueden llegar a ser excelentes candidatos para la Presidencia de la República durante las elecciones del 2024.

“No andamos buscando candidatos, pero si él quisiera llegar desde ya, tiene las puertas abiertas, pero que no espere hasta que lo corran o se le cancelen las posibilidades en Morena. No puede llegar y decir, ya llegué, soy el gran salvador. No es así. Sería lesionar a muchos ciudadanos que están trabajando en la cantera de MC".

Mientras tanto, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, afirmó que su grupo parlamentario está dispuesto al diálogo con las personas que forman parte del Congreso de la Unión.

“No es sorpresa para nadie que el senador Monreal tuvo una participación activa en Movimiento Ciudadano como coordinador de su grupo parlamentario en la cámara de diputados durante la 62 legislatura, sin embargo, ello no significa que el o nosotros estemos en una negociación sobre su decisión por incorporarse a nuestra bancada en el senado de la República”.

