Morena va contra expresidentes; Senado rechaza solicitud de consulta

Por no contar con las firmas requeridas la Mesa Directiva del Senado no ha dado entrada a la solicitud de los 15 legisladores identificados como 'radicales' de Morena para iniciar los trámites de una consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes.

Se espera que el próximo domingo, durante su reunión plenaria, los senadores del grupo de Martí Batres presenten a sus compañeros la solicitud que será respaldada, ya que han manifestado su intención de llevar a juicio a los ex mandatarios.

Cabe mencionar que hasta este momento sí se dio entrada a tres peticiones ciudadanas, según lo confirmó la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández, quien explicó que para aceptar la solicitud de la bancada de Morena e iniciar el trámite de una consulta popular es necesario que sea apoyada y firmada por un tercio de los integrantes de la Cámara Alta, es decir, por 43.

Expresidentes que podrían ser enjuiciados

Morena busca solicitar consulta para someter a juicio a expresidentes

De acuerdo con la legisladora, el documento que el grupo de Morena entregó no cuenta con las firmas y sólo aparecen los nombres de 15 de los 43 legisladores que se requieren para iniciar el procedimiento.

“Hay varias solicitudes ciudadanas de esta naturaleza, a los que sí hemos dado su acreditación de constancia de intención ya que han cumplido con los requisitos”, destacó la presidenta del Senado.

Según las solicitudes recibidas una de ellas la encabeza Julián Tercero Becerra Sagredo, profesor de la UAM Iztapalapa, quien manifestó en su petición de “considerar como delitos graves del orden común las acusaciones presentadas por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en contra de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y proceder a someterlos a justicia penal”.

“Hasta la fecha que sí se les dio entrada a seis solicitudes para llevar a cabo consulta ciudadana. Las seis son de ciudadanos, dos al aeropuerto internacional, una al tema de Cadereyta y las otras tres al tema del enjuiciamiento a ex presidentes. Y es el mismo número de constancias que hemos expedido, que sí han llegado firmadas”, manifestó.