Morena “tendrá la derrota más grande”; reforma eléctrica no pasará: Alito Moreno

Durante la discusión de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, aseguró durante su intervención que la reforma "no va a pasar" y "Morena tendrá hoy su derrota más grande".

"Vengo a expresar con claridad, no a su reforma eléctrica que han presentado, la que presentó Morena no va a pasar, no al capricho ni a las mentiras de Morena. ¡No a la reforma eléctrica presentada por Morena! Ya basta de que México siga navegando a la deriva, hoy venimos a ponerles un alto", señaló.

El dirigente nacional del PRI destacó que no van a permitir que se consume "traición a la patria" y sentenció que al no pasar la iniciativa se tratará de una derrota grande y monumental al partido del gobierno en turno.

"No vamos a permitir que consumen traición a la patria, esa que consiste en atentar contra instituciones y atropellar texto constitucional para instaurar un modelo de producción que mete reversa; Morena miente al decir que el principal beneficiario es el pueblo", añadió.

"No a la reforma presentada por Morena: que les quede claro no va a pasar su reforma".

Entre la euforia de la bancada, el dirigente del PRI cerró su participación rescatando la "necesidad" del PRIANRD para "enfrentar a quienes están destruyendo al país". "A ustedes les decimos, hoy tendrán la derrota más grande, no va a pasar su reforma".

¿Por qué conviene la reforma eléctrica, de acuerdo a AMLO?

AMLO expresó que la iniciativa de reforma eléctrica será a beneficio del pueblo, pues mencionó que actualmente los usuarios pagan proporcionalmente más que las grandes corporaciones. Indicó que las grandes corporaciones pagan "poquito" por la luz.

Mientras que toda la gente, más de 40 millones de hogares de usuarios en general, tienen que pagar más que los que tienen corporaciones, así como los que utilizan con propósitos comerciales, mercantiles, económicos, financieros, así lo mencionó Andrés Manuel López Obrador en la mañanera.

