Morena sin sede para trabajar, contrato de oficinas en La Paz ya terminó

Por segundo año consecutivo, Morena sin sede para trabajar, ahora cambiará su sede estatal ya que no continuarán con el contrato hecho con un particular en la casa ubicada en la calle Teziutlán Sur, no. 80 de la colonia La Paz.

El dirigente Edgar Garmendia de los Santos anunció que entrarán en pláticas con el CEN para analizar la posibilidad de adquirir un edificio, ya que el contrato de la casa ubicado en la colonia La Paz terminó el pasado 1 de julio.

Recordemos que hace tan solo unos días Morena dijo que elegirá a su candidato presidencial a través de una encuesta, pero ahora la sede estatal de Puebla cambiará por segundo año.

Morena sin sede para trabajar, dice Edgar Garmendia

Finaliza contrato con inmueble que tenía sede en Puebla, por lo que ahora está Morena sin sede para trabajar.

Edgar Garmendia, dirigente de Morena, destacó que pese a que se tomó la casa por consejeros, se terminó en buenos términos con los dueños del lugar y que el contrato del inmueble de la colonia La Paz se dio por finiquitado el pasado 1 de julio, por lo que se hizo la entrega de las llaves y del inmueble en general.

“Ya se dio por finiquitado, cuando inició el 1 de julio del año pasado la dirigencia lo arrendó por un año, entonces ya se dio por finalizado el tema de la arrendadora, ya hablamos con los dueños y les entregamos ya las llaves y ya se finiquitó el contrato (…) Ya no es oficina del partido”, destacó Edgar Garmendia.

Morena busca propuesta para oficinas

Morena sin sede para trabajar y ahora busca un nuevo lugar.

El dirigente de Morena dijo que se han enviado algunas propuestas al CEN para que se analicen como las futuras oficinas del partido en el estado de Puebla, asegurando que será la dirigencia nacional de Morena quien tenga la última palabra sobre su nueva sede en el territorio poblano.

Pero existe la posibilidad de que se compre algún inmueble para que se quede establecida la sede de manera permanente, pues es una propuesta que se tiene en consideración desde 2019.

Pero dijo que el proceso se vio ‘frenado’ por investigaciones que se realizaron contra Yeidckol Polevnsky, debido a supuestas anomalías con la renta, compra y venta de los inmuebles de la dirigencia estatal.

Aunque en estos momento está Morena sin sede para trabajar, la renta del inmueble de la colonia La Paz, que se dio a conocer desde agosto del año pasado, pero fue conflictiva desde su origen, pues el costo de su renta mensual era de aproximadamente 85 mil pesos, lo que generó críticas por militantes del partido.

